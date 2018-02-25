Представлен Samsung S9: камера вместо шопинга, паролей и переводчиков

Будущее смартфонов — в их камерах

Сегодня, 25 февраля, компания Samsung представила два новых флагмана — Samsung S9 и Samsung S9+. Презентация новых гаджетов состоялась в Барселоне накануне международной конференции Mobile World Congress 2018.

Подробности о том, какими будут эти гаджеты, попали в сеть еще несколько дней назад. Поэтому презентация не стала сюрпризом для фанатов южнокорейского бренда. Гаджеты повторили размер и дизайн предыдущих флагманов (5,8 / 6,2 дюйма). А также могут похвастаться топовыми показателями по другим направлениям.

Особое внимание в новом флагмане уделено камере. Она не только хорошо фотографирует при любом освещении, снимает замедленное видео, позволяет создавать собственные Emoji. Этот инструмен стал основой для других функций, которые появились в гаджете впервые.

Расскажем о нескольких обновлениях, которые касаются идентификации пользователей и использования искусственного интеллекта и связаны с возможностями усовершенствованной камеры.

Идентификация — новые комбинации биометрических данных

В смартфоне уже традиционно доступна разблокировка с помощью скана сетчатки глаза, распознавания лица и отпечатков пальцев.

Теперь системы распознавания лица и сетчатки глаза стали еще совершеннее. На презентации был представлен новый метод разблокировки гаджета под названием «Интеллектуальное сканирование». Оно сочетает сразу две технологии — распознавание глаз и лица с помощью фронтальной камеры в зависимости от освещения.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Кроме того, обновлено место расположения сканера отпечатка пальца — теперь он находится внизу под камерой, в отличие от предыдущей модели, где сканер был на одном уровне с ней.

Еще одна новая функция, связанная с безопасностью, — Dedicated Fingerprint. Она позволяет выбрать разные отпечатки пальцев для разблокировки «секретной папки». Это позволит еще лучше защитить важную информацию внутри устройства на случай если вы передаете разблокированный смартфон другим пользователям.

Фотокамера — новый виртуальный помощник

Виртуальный помощник Bixby также будет пользоваться улучшенными возможностями камеры.

Во-первых, в гаджете появился переводчик в режиме реального времени, который позволяет перевести текст с 54 на 150 языков мира. Для этого нужно всего лишь навести камеру на то место, где есть интересующая вас надпись. В предыдущих моделях, чтобы перевести текст с картинки, требовалось сначала распознать его, а затем перевести в текстовом редакторе. В S9 перевод будет сохранять внешний вид исходного изображения.

Кроме того, разработчики обещают мгновенную конвертацию 63 валют – меню в зарубежных ресторанах еще никогда не были такими понятными.

Во-вторых, это шоппинг. Виртуальный помощник упростит процесс поиска понравившихся товаров. Например, пользователь сможет навести камеру на интересующий его предмет и таким образом узнать его стоимость и место, где можно совершить покупку или заказать товар онлайн.

Предзаказ на смартфоны стартует 2 марта. В продажу устройства поступят 16 марта. За $719.99 можно будет приобрести Samsung S9 , а за $839.99 — Samsung S9+.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — NFC в смартфоне: ТОП гаджетов, которыми можно платить в магазине