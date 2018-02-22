Samsung Galaxy S9: о новом флагмане уже известно почти все

Новый Galaxy S9 будет представлен всего через три дня

До момента официальной презентации Samsung Galaxy S9 остается несколько дней, а о девайсе уже известно так много, что не остается даже малейшего простора для фантазий. Известно практически все — как он будет выглядеть, его основные технические характеристики и сроки поступления в продажу.

Характеристики Galaxy S9

Дизайн. Согласно просочившимся в интернет фотографиям, Samsung Galaxy S9 будет очень похож на предшественника — Galaxy S8. Однако дизайн новой модели несколько улучшили. К примеру, расположение сканера отпечатков пальцев стало удобнее.





Экран. Наиболее вероятно, что флагман будет оснащен 5.8-дюймовым QHD+ Infinity Display с еще более плавным изгибом, нежели в Galaxy S8.

Начинка. Версия смартфона для рынка США будет снабжена процессором Qualcomm Snapdragon 845, а международная версия — Exynos 9810. Таким образом, мощность флагмана повысится на 30%. Оперативной памяти у Galaxy S9 — 4 ГБ, а у Galaxy S9+ — 6 ГБ. Объем встроенного хранилища составит от 64 ГБ с возможностью расширения картами памяти microSD.

Аккумулятор. Наиболее вероятно, что емкость аккумулятора останется неизменной в сравнении с предшественником — 3000 мАч (3500 для Galaxy S9+).

Также стало известно, что смартфон предоставит пользователям возможность создавать анимационные 3D Emoji, что является своеобразным ответом Animoji от Apple.

Цена флагмана

На данный момент цена девайса остается самым спорным вопросом. По данным нескольких источников, его стоимость в разных странах будет разниться, и составит от 775$ (Британия, США) до 1115$ (Норвегия). Тем не менее, эти цифры официально не подтверждены, а окончательная цена будет известна только после самой презентации и поступления товара на полки магазинов.

Дата выхода Galaxy S9

Гаджет презентуют 25 февраля, а приобрести его можно будет уже в первой половине марта.

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По материалам techradar.com