Стало известно, сколько украинцы потратили на телефоны, планшеты и ноутбуки за год

Всего за год на одни лишь телефоны украинцы потратили более 20 млрд грн

В прошлом году в Украине было приобретено 6 млн мобильных телефонов и 500 тыс ноутбуков. При этом на телефону украинцы потратили свыше 22 млрд грн — в разы больше, чем на любую другую персональную электронику. Такие данные приводят компании GfK Ukraine и MOYO.ua, проанализировав покупки украинцев.

Несмотря на кажущуюся огромной сумму в 22 млрд грн, за нее было куплено порядка 6 млн телефонов и смартфонов (в среднем 3 700 грн за единицу). Учитывая спрос прошлого года, аналитики подсчитали, что новые мобильники украинцы покупают, в среднем, раз в 5-6 лет (без учета рынка б/у устройств и покупок за рубежом).

Cамыми продаваемыми смартфонами в сети MOYO.ua оказались устройства от Samsung, Apple и Huawei. Наибольший спрос был на «бюджетник» Samsung Galaxy J3. Среди кнопочных телефонов лидерство удерживает Sigma.

Что касается планшетных компьютеров, то по данным GfK Ukraine за прошедший год в Украине их продано всего около полумиллиона на сумму 2,2 млрд грн, средняя цена за единицу — 4100 грн. Самыми популярными моделями в 2017 году были представители линейки Samsung Galaxy Tab, а также Lenovo Tab 3 Essential.

Ноутбуков украинцы купили практически столько же, сколько и планшетных компьютеров — чуть более полумиллиона. При этом затраты на эту технику составили 6,4 млрд грн (около 12 тыс грн за единицу). В MOYO.ua указывают, что в прошлом году наибольшим спросом пользовался ноутбук Hewlett Packard 250 G5, стоимость которого составляет чуть более 6 тыс. грн.

Суммарно на телефоны, планшеты и ноутбуки за минувший год украинцы потратили свыше 30 млрд грн. Тогда как на всю остальную персональную технику и аксессуары — порядка 9 млрд.

Аналитики отмечают, что видеокамеры и фотоаппараты все меньше интересуют украинцев: на эту технику суммарно было потрачено примерно 700 млн грн — меньше, чем на наушники и гарнитуры. Еще одним из трендов 2017 года стала портативная акустика — на мобильные колонки украинцы потратили свыше 400 млн грн, и спрос на нее продолжает расти.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы стали чаще покупать электронику в кредит. Страну накрыл бум потребительских кредитов на смартфоны и бытовую технику.

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По материалам rau.ua