Украинцы стали чаще покупать электронику в кредит

Страну накрыл бум потребительских кредитов на смартфоны и бытовую технику

Украинцы все чаще делают покупки в кредит. По данным компании MOYO.ua, в 2017 году число кредитных продаж в сети выросло на 50%, тогда как рост в 2016 году составлял 33%.

Чаще всего украинцы берут в кредит мелкую и крупную бытовую технику. Высокий спрос также на персональную электронику — смартфоны, ноутбуки и планшетные компьютеры. При этом гаджеты и компьютеры зачастую приобретаются в беспроцентную рассрочку.

Нехватка денег — не повод отказываться от дорогой техники. Так, особой популярностью в 2017 году пользовались кредиты на электронику Apple — продажи iPhone и iPad в кредит за прошлый год выросли почти вдвое.

В MOYO.ua указывают, что кредитные продажи растут в основном за счет беспроцентных кредитов, когда сумма покупки разбивается на равные части без удорожания товара. Так, если в 2016 году рост покупок в рассрочку составил 54%, то уже в 2017 году был на уровне 81%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки ожидают роста кредитования в этом году. НБУ представил результаты регулярного опроса об условиях кредитования.

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