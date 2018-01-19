Мода и lifestyle: в Украине появится новый маркетплейс

Ожидается, что проект будет запущен уже к концу лета

Компания Helen Marlen Group создаст собственный маркетплейс. Об этом сообщил Алексей Кавицкий, собственник Samsonika, которая развивает онлайн-проекты Helen Marlen Group.

Предприниматель поделился планами развития проекта. По его словам, одной из основных задач будет запуск маркетплейса на портале Helen-Marlen.com. Ожидается, что проект появится к концу лета. К сотрудничеству пригласят «лучшие торговые компании Киева и Украины, со схожей философией lifestyle». Среди них будут ювелирные компании, косметические бренды, товары для дома, декор, вино и т.д.

Летом также появится новый объединенный сайт Helen и Baby Marlen. Помимо этого, готовится запуск мобильного приложения на iPhone для Helen Marlen Group. Сейчас идут финальные недели бэта-тестирования.

Кроме того, для группы компаний будет запущена новая CRM.

Также планируется открытие шоурумов компании в Одессе, Харькове, Запорожье.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что известный производитель электроники запустил интернет-магазин в Украине. В Украине заработал новый сайт компании с интернет-магазином.

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По материалам rau.ua