Известный производитель электроники запустил интернет-магазин в Украине

В Украине заработал новый сайт компании с интернет-магазином

Компания Lenovo обновила свой портал lenovo.ua, который теперь станет не только источником актуальной информации о новых устройствах компании, но и онлайн-площадкой для покупки техники Lenovo и Motorola.

lenovo.ua доступен на двух языках – украинском и русском. Покупку можно оплатить банковской картой или наличными при получении, заказать доставку курьером или забрать самостоятельно.

Интернет-магазин предоставит покупателям возможность первыми заказывать самые горячие новинки еще до того, как они появятся на розничном рынке Украины.

На сайте также можно найти информацию о сервисном обслуживании, задавать вопросы специалистам, обновить драйвера устройств и т.д. В перспективе планируется запуск локального форума, который поможет объединить усилия технических специалистов компании и экспертов в сфере технологий, чтобы помогать пользователям в решении их вопросов, а также станет площадкой, где смогут общаться украинские «гики» и инноваторы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Алло запустит новый интернет-магазин с покупками в дополненной реальности. В нем будут продаваться крупногабаритные товары, которые тяжело разместить в магазинах.

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По материалам rau.ua