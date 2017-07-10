Stripe позволит интернет-магазинам принимать платежи из Китая

Прием платежей с китайских кошельков будет выгодным преимуществом для интернет-магазинов

Платежный сервис Stripe объявил о начале сотрудничества с двумя ведущими мобильными кошельками Китая — Alipay и WeChat Pay. Благодаря этому партнерству, интернет-магазины по всему миру, которые пользуются процессинговыми услугами Stripe, смогут предложить клиенту из Китая более удобную оплату. Жители Поднебесной смогут расплачиваться за онлайн-покупки привычными мобильными кошельками.

Количество пользователей обоих кошельков превышает 1 млрд. AliPay пользуются 500 млн человек, а WeChat Pay — 600 млн.

Пользователи AliPay смогут расплачиваться со своего кошелка во всех интернет-магазанах, котоые прнимают платежи через Stripe. Для клиентов WeChat доступны пока только транзакции в онлайн-пространстве США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что стоимость Stripe значительно выросла. Платежный стартап привлек дополнительные инвестиции от CapitalG, General Catalyst Partners и Sequoia Capital в размере $150 млн. Благодаря новому финансированию стоимость проекта значительно увеличилась – с $5 млрд до $9 млрд.

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