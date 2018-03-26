Telegram планирует привлечь еще $850 млн

Telegram Group Inc. собирается привлечь еще $850 млн. В ходе второго раунда ICO выяснилось, что инвесторы подали достаточное количество заявок. Это произошло вопреки тому, что популярность криптоактивов снизилась, и большинство криптовалют не смогли вернуться к январским максимумам.

Бытует мнение, что немалый интерес к этой компании среди мировых инвесторов обусловлен именно тенденцией изменчивости цены на активы криптовалютного рынка. Не смотря на это, многие эксперты сомневаются, что братья Дуровы смогут выполнить свою задачу по ускорению обработки транзакций до уровня Visa или Mastercard.

Telegram с помощью токенсейла уже привлек $850 млн в прошлом месяце, продавая права на токены под названием Gram по цене $0,38 за штуку. В этом месяце посредством второго раунда компания намерена собрать еще $850 млн, продавая токены по цене $1,33, согласно данным Bloomberg News.

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Ранее сообщалось о том, что Telegram может отказаться от публичного ICO. Публичное ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, проведение которого ожидалось в марте, может не состояться. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON.

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По материалам cryptonews.one