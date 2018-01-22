Мошенники собрали миллионы долларов на продаже фейковых токенов Telegram

На предстоящем pre-ICO Telegram мошенникам удалось заработать более $5 млн

Крупнейший на данный момент фейковый сайт Gramtoken.io, который сейчас ушел в оффлайн, получил от инвесторов более $5 млн. Другие фейковые сайты, якобы связанные с ICO проекта Павла Дурова, продолжают работать. Среди них ton-gram.io, grampreico.com и tgram.cc. Каждый проект, по данным СМИ, заработал около $30 тыс.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег пользователей от покупки токенов в своем Twitter.

If you see or receive offers to «buy Grams», let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc — Pavel Durov (@durov) 21 января 2018 г.

Напомним, пользователи Telegram в начале января получили на электронную почту фейковые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и платформы Telegram Open Network (TON).

Между тем, в сети появилась информация, что завершился сбор заявок на участие в первичном размещении монет Telegram. Изначально организаторы намерены привлечь $850 млн, однако заявок в итоге было собрано на $3,8 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Telegram создаст свою блокчейн-платформу и криптовалюту. Pre-ICO проекта может стать крупнейшим в истории.

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По материалам banki.ru