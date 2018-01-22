close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Мошенники собрали миллионы долларов на продаже фейковых токенов Telegram

22.01.2018 10:06

На предстоящем pre-ICO Telegram мошенникам удалось заработать более $5 млн

Мошенники собрали миллионы долларов на продаже фейковых токенов Telegram. Фото: protoday.uz

Крупнейший на данный момент фейковый сайт Gramtoken.io, который сейчас ушел в оффлайн, получил от инвесторов более $5 млн. Другие фейковые сайты, якобы связанные с ICO проекта Павла Дурова, продолжают работать. Среди них ton-gram.io, grampreico.com и tgram.cc. Каждый проект, по данным СМИ, заработал около $30 тыс.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег пользователей от покупки токенов в своем Twitter.

Напомним, пользователи Telegram в начале января получили на электронную почту фейковые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и платформы Telegram Open Network (TON).

Между тем, в сети появилась информация, что завершился сбор заявок на участие в первичном размещении монет Telegram. Изначально организаторы намерены привлечь $850 млн, однако заявок в итоге было собрано на $3,8 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Telegram создаст свою блокчейн-платформу и криптовалюту. Pre-ICO проекта может стать крупнейшим в истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создатель Telegram хочет сделать его конкурентом Visa и Mastercard

По материалам banki.ru

Рубрики: КомпанииКриптовалютыНовостиТехнологии
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме