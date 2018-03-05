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В Китае могут ввести новую систему идентификации

05.03.2018 17:32

Создатели WeChat призывают власти внедрить новую систему идентификации

Tencent призывает Китай ввести новую систему идентификации. Фото: asiaone.com

Китайская технологическая компания Tencent обратилась к правительству страны с предложением ввести специальную систему идентификации граждан во время путешествий. Для этого планируется интегрировать различные проездные документы с мобильным телефоном пассажира.

Этот план призван стимулировать региональную торговлю между Гонконгом и материковым Китаем. Новые технологии упростят жителям Гонконга пересечение границы и совершение платежей.

Такую идею высказал глава компании, Ма Хуатэн во время пресс-конференции в Пекине. Добавив, что для реализации этого плана понадобится урегулировать формальности с таможенными службами. Однако с технологической точки зрения такой проект вполне возможен, и в Tencent готовы им заняться.

В компании уверены, что упростив перемещение граждан материкового Китая и специальных административных районов, они смогут построить в регионе технологический центр, как в San Francisco Bay Area.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Alibaba и Tencent борются за первенство в ритейле и мобильных платежах. Два китайских технических гиганта вместе оцениваются в $1 трлн

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Рубрики: МирНовости
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