Теперь и за рубеж: Альфа-Банк обновил сервис переводов с карты на карту

Альфа-Банк запустил выгодный сервис р2р-переводов за границу

Альфа-Банк Украина выпустил обновленную версию сайта по переводу средств с карты на карту. Новый ресурс отличается более удобным дизайном и полезным функционалом.

Дизайн сайта стал адаптивным и легким. Это означает, что сервисом будет одинаково удобно пользоваться на любых устройствах, вне зависимости от диагонали экрана. А лишние детали не будут отвлекать внимание клиента от главной цели. Чтобы добиться такого результата, команда банка провела более 50 А/Б-тестов и учла все пожелания реальных пользователей.

Изменения затронули не только внешний вид ресурса. К денежным переводам между картами украинских банков добавились мгновенные платежи за пределы страны.

Тариф на мгновенный перевод в иностранной валюте с карт Альфа-Банка на карты банков мира составит 2%, мин. 4 USD/EUR.

Пример: Наша цель — быстро перевести 510 $ сыну или дочери, которая учится за границей, как можно выгоднее, с минимальной комиссией.

Для этого мы сравнили тарифы популярных международных платежных систем с тарифами Альфа-Банка. Альфа-Перевод оказался самым экономным из них.

Комиссия за перевод $510 Альфа-Переказ PrivatMoney RIA MoneyTransfer Coinstar Money Transfer MoneyGram Western Union 10,2 $ 15 $ 17,85 $ 25 $ 39 $ 45 $

Для кого этот сервис:

1. для родителей, чьи дети учатся за рубежом

2. для туристов, которые хотят мгновенно получить средства от родных

3. для семей, члены которых живут раздельно в разных странах

Еще в ближайшее время на обновленном сайте Альфа-Перевода появится возможность совершать трансферы в иностранной валюте с карт банков мира на карты Альфа-Банка.

Также скоро будет добавлена возможность осуществлять другие переводы: по номеру мобильного или e-mail, при этом такой перевод можно будет получить не только клиенту Альфа-Банка.

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