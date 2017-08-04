Теперь и за рубеж: Альфа-Банк обновил сервис переводов с карты на карту

Альфа-Банк запустил выгодный сервис р2р-переводов за границу
Альфа-Банк Украина выпустил обновленную версию сайта по переводу средств с карты на карту. Новый ресурс отличается более удобным дизайном и полезным функционалом.
Дизайн сайта стал адаптивным и легким. Это означает, что сервисом будет одинаково удобно пользоваться на любых устройствах, вне зависимости от диагонали экрана. А лишние детали не будут отвлекать внимание клиента от главной цели. Чтобы добиться такого результата, команда банка провела более 50 А/Б-тестов и учла все пожелания реальных пользователей.
Изменения затронули не только внешний вид ресурса. К денежным переводам между картами украинских банков добавились мгновенные платежи за пределы страны.
Тариф на мгновенный перевод в иностранной валюте с карт Альфа-Банка на карты банков мира составит 2%, мин. 4 USD/EUR.
Пример: Наша цель — быстро перевести 510 $ сыну или дочери, которая учится за границей, как можно выгоднее, с минимальной комиссией.
Для этого мы сравнили тарифы популярных международных платежных систем с тарифами Альфа-Банка. Альфа-Перевод оказался самым экономным из них.
|
Комиссия за перевод $510
|
Альфа-Переказ
|
PrivatMoney
|
RIA MoneyTransfer
|
Coinstar Money Transfer
|
MoneyGram
|
Western Union
|
10,2 $
|
15 $
|
17,85 $
|
25 $
|
39 $
|
45 $
Для кого этот сервис:
1. для родителей, чьи дети учатся за рубежом
2. для туристов, которые хотят мгновенно получить средства от родных
3. для семей, члены которых живут раздельно в разных странах
Еще в ближайшее время на обновленном сайте Альфа-Перевода появится возможность совершать трансферы в иностранной валюте с карт банков мира на карты Альфа-Банка.
Также скоро будет добавлена возможность осуществлять другие переводы: по номеру мобильного или e-mail, при этом такой перевод можно будет получить не только клиенту Альфа-Банка.
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