ТОП-17 стран с самыми безопасными банками

Прошлогодний лидер рейтинга удержал свою позицию и на этот раз

Издание Business Insider по результатам Всемирного экономического форума (ВЭФ) составило рейтинг стран, в которых находятся самые безопасные банки. В список попали 17 государств. Показатель доверия в этих странах варьируется от 5.9 до 6.6 (чем он выше, тем лучше).

Отмечается, что ВЭФ больше ориентируется на граждан, точнее на их отношение к кредиторам, чем на экономические показатели.

В ТОП-17 попали:

Мальта (5.9) — капитальные подушки местных банков – одни из самых больших в Европе, а их коэффициенты платежеспособности почти в два раза превышают средние по ЕС.

Тайвань (5.9) — местное население в целом довольно состоянием банков, но в октябре 2017 года хакеры украли $60 млн в Дальневосточном международном банке.

Словакия (5.9) — словацкие банки демонстрируют более сильные финансовые показатели, чем их соседи по региону. Они также менее зависимы от внешнего финансирования.

Панама (5.9) — требования к капиталу банков в этой стране превышают минимальные, в среднем, вдвое. С началом кризиса страна пытается избавиться от репутации «налоговой гавани».

Швейцария (6.0) — банки страны традиционно считаются безопасным местом для хранения средств, в их финздоровье не сомневаются.

Чехия (6.0) — в стране доминируют зарубежные кредиторы, но клиентов это вполне устраивает.

Гватемала (6.0) — три ведущих банка — Banco Industrial, Banco G&T Continental и Banco de Desarrollo Rural — заслужили высокий уровень доверия среди граждан.

Израиль (6.0) — в сентябре 2017 года финрегулятор приказал кредиторам сократить зарубежные операции и взять под жесткий контроль свои филиалы.

Люксембург (6.0) — страна знаменита своим финсектором, а банк Banque et Caisse d’Épargne de l’État считается самым безопасным на планете.

Норвегия (6.3) — экономика страны сильно зависит от нефти, из-за чего в последние годы она столкнулась с рядом тягот. Тем не менее, госинвестфонд в 2017 году впервые превысил отметку в $1 трлн по капитализации.

Гонконг (6.3) — представлены подразделения почти всех ведущих мировых банков и самых безопасных финансовых учреждений.

Сингапур (6.4) — один из ведущих финансовых центров мира.

Чили (6.4) — банковский сектор страны – лучший пример того, как кризис приносит пользу. В 1982 году экономический рост сократился на 13% после масштабного кризиса. Однако в 80-90-х было проведено ряд реформ, которые оживили банковскую систему.

Австралия (6.4) — зарубежные банки находятся под жестким надзором со стороны регуляторов.

Новая Зеландия (6.4) — в банковском секторе доминируют 5 ведущих процветающих финучреждений.

Канада (6.6) — банки Канады – символ стабильности. В прошлом году страна заняла третье место в этом рейтинге, что свидетельствует об укреплении позиций.

Финляндия (6.6) — в банковском секторе преобладают сберегательные банки. Председатель центробанка Эркки Лииканен инициировал разделение инвестиционной и сберегательной деятельности банков. Финляндия занимает 1 место рейтинга уже второй год подряд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших банков в мире создаст площадку для торговли криптовалютой. Торги на площадке должны стартовать уже в этом году.

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По материалам ubr.ua