У пользователей Apple воруют данные банковских карт

Мошенники изобрели новую схему для выманивания персональных и банковских данных пользователей техники Apple

Международная компания-разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупреждает пользователей техники Apple о новом виде мошенничества. Злоумышленники получают доступ к данным банковских карт и другой личной информации жертвы с помощью рассылки писем о покупке в iTunes Store, которую пользователь никогда не совершал.

В письме мошенников сообщается, что Apple ID был использован на неизвестном устройстве для покупки альбома популярного исполнителя. В письме потенциальной жертве предлагается игнорировать сообщение, подтвердив этим покупку, или отменить ее. Чтобы отменить операцию, пользователю предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, на котором необходимо заполнить анкету, указав личные и банковские данные.

Заполнив анкету, жертва фактически добровольно передает свою конфиденциальную информацию в руки мошенников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что хакерам удалось обмануть биометрическую защиту флагмана Samsung. Исследование хакеров из CCC показало, что сканер радужки глаза Samsung можно обмануть, показывая ему изображение глаза зарегистрированного пользователя.

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По материалам esetnod32.ru