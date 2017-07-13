Uber и Яндекс объявили о создании совместной компании

Яндекс и Uber объединяют бизнес такси

Сегодня Uber и Яндекс объявили о том, что пришли к соглашению об объединении своих бизнесов по онлайн-заказу поездок. Сделка распространяется на Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию и Казахстан.

Как сообщили в Uber в Украине, их бизнес не является частью этой сделки.

Алексей Стах, в настоящий момент возглавляющий Uber в Украине и странах СНГ, продолжит работу как руководитель Uber в Украине.

Напомним, недавно Uber отметил первую годовщину запуска в Украине. По словам руководства компании, Украина стала одной из самых быстрорастущих и успешных стран для Uber. Кроме того, именно в нашу страну Uber инвестирует больше всего.

В честь годовщины запуска Uber в Украине компания запустила в Киеве свой премиальный сервис — UberBLACK. Он предоставит возможность передвигаться по городу на автомобилях повышенной комфортности и получать обслуживание самого высокого уровня.

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