Украина на год отложила ограничения на посылки из-за рубежа

Ограничения на беспошлинный ввоз в Украину до трех посылок в месяц до 150 евро каждая начнут действовать со следующего года

Президент Украины подписал закон об ограничении количества и стоимости посылок из-за рубежа. Однако ограничения на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц по цене до 150 евро каждая начнут действовать с 1 января 2019 года.

Об этом говорится в опубликованном в газете «Голос Украины» законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (законопроект №6776-д).

Поэтому платить НДС (20%), пошлину (10%) и акциз на отдельные категории товаров за четвертую посылку в месяц украинцы начнут уже с 1 января 2019 года.

В то же время вступили в силу с 1 января 2018 года изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождающем багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 килограмм для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы придумали, как избежать налога на заграничные посылки. Отправители будут делить посылки на нескольких адресатов.

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По материалам 24tv.ua