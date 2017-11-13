Украина стала частью масштабной международной кибератаки

Ботнет атаковал более 4,5 млн зараженных устройств в 200 странах

Ряд стран по всему миру стали жертвами масштабной Ddos-атаки. Ботнет IOtroop/REAPER атаковал более 4,5 млн зараженных устройств в 200 странах, включая США, Великобританию, Канаду и Украину. Об этом сообщили эксперты Ddos-Guard.

Кибермошенникам удалось организовать настолько масштабные атаки, начиная с октября, в результате того, что производителям IoT-устройств не удалось до конца устранить ошибки в безопасности.

Эксперты Ddos-Guard уточнили, что атаки осуществляются по принципу Pulse Wave, т. е. их мощность то спадает, то нарастает с одинаковой периодичностью и планомерным увеличением мощности. Объемы мусорного трафика на пике достигают отметки в 160 Gbps/150 Mpps. Боты генерировали HTTP-флуд на уровне L7.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о кибербезопасности. Президент Петр Порошенко утвердил основные принципы обеспечения кибербезопасности Украины.

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По материалам ubr.ua