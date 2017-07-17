Украинцы все реже берут кредиты — исследование

При этом основными кредиторами остаются банки — в другие финучреждения клиенты обращаются редко

По данным исследования GfK Ukraine по заказу Financial Inclusion Project, с каждым годом доля украинцев, которые обращаются за кредитами, уменьшается. В 2014 году она составила 13,5%, в 2015 — 10,6%, а в 2016 — 8,8%.

Деньги взаймы большинство клиентов берет для оплаты ежедневных расходов, приобретения бытовой техники и электроники. Сумма кредита в среднем составила 10,7 тыс грн, а средняя сумма текущей задолженности — 6 тыс грн. Кредиты чаще всего выдаются без залога имущества и сроком на 3 года.

В опросе приняли участие 2410 человек в возрасте от 24 до 65 лет. Из них лишь около 9% не испытывают негативного влияния кредита на их образ жизни и финансовое поведение, 16% имеют задолженности по кредиту или коммунальным платежам, а почти 36% были вынуждены сократить расходы на продукты питания и найти дополнительную работу для погашения долгов.

Кроме того, 74% заемщиков испытывают значительное влияние закредитованности и имеют высокую долю расходов в доходе (выше 75%). И лишь 1,2% респондентов могут позволить себе выплаты по кредитам и способны контролировать свои долговые обязательства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешит досрочное погашение валютных кредитов. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий.

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По материалам minfin.com.ua