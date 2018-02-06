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В долгосрочной перспективе цена биткоина будет расти — крупные инвесторы

06.02.2018 12:53

Руководители инвестиционных фондов сохраняют оптимизм в отношении долгосрочной цены биткоина

В долгосрочной перспективе цена биткоина будет расти — крупные инвесторы. Фото: iconews.co.kr

Несмотря на затяжное падение криптовалютного рынка и глубокую просадку биткоина и подавляющего большинства альткоинов, руководители ряда криптовалютных инвестиционных фондов убеждены в позитивном развитии событий на рынке.

Так, по словам финансового аналитика и основателя инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моаса, криптовалютный рынок находится только в самом начале своего пути. При этом, допуская вероятность полного краха рынка, он полагает, что в течение ближайших нескольких лет мы станем свидетелями 5- или даже 10-кратного роста.

При наиболее благоприятном сценарии, говорит Ронни Моас, можно будет наблюдать картину, сопоставимую с графиком роста числа пользователей интернета за последние 15 лет.

В комментарии к этому твиту Ронни Моас также добавил, что при благоприятном раскладе капитализация рынка криптовалют в течение трех-пяти ближайших лет будет находиться в промежутке между $2 трлн — $4 трлн. Соответственно, если рыночная доля биткоина сохранится на нынешнем уровне (около 35%), цена первой криптовалюты будет составлять около $80 000.

Несколько ранее основатель и CEO OnChain Capital Рэн Нойнер в интервью CNBC заявил, что «настоящая игра на криповалютном рынке еще даже не начиналась» и что цена биткоина только готовится к покорению новых высот.

Я ожидаю, что рынок еще будет какое-то время находиться в нынешнем состоянии, хотя, конечно, и немного нервничаю. Тем не менее, после этого должно произойти что-то, что приведет к большой зеленой свече, и это будет началом нового роста
Рэн Нойнер, CEO OnChain Capital

 

В понедельник, 5 февраля, после того как рынок продолжил падение, Рэн Нойнер написал в Twitter, что видит признаки того, что криптовалюты становятся мейнстрим-классом активов.

Я был свидетелем большого числа коррекций криптовалют, и во всех случаях снижение было быстрым, и еще более быстрым было восстановление. В течение нескольких дней мы выходили на новые рекорды. На этот раз все по-другому: криптовалюты ведут себя как «нормальный» рынок с затяжными спадами и более длительным восстановлением
Рэн Нойнер, CEO OnChain Capital

 

В прошлую пятницу, когда цена биткоина опустилась до значения ноября прошлого года, Нойнер закрепил твит, в котором дал свой прогноз на конец 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin упал до $6 тыс и, по прогнозам, продолжит дешеветь. Падение стоимости основных криптовалют продолжается.

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По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinКомпанииКриптовалютыКурс биткоинаНовости
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