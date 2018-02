В долгосрочной перспективе цена биткоина будет расти — крупные инвесторы

Руководители инвестиционных фондов сохраняют оптимизм в отношении долгосрочной цены биткоина

Несмотря на затяжное падение криптовалютного рынка и глубокую просадку биткоина и подавляющего большинства альткоинов, руководители ряда криптовалютных инвестиционных фондов убеждены в позитивном развитии событий на рынке.

Так, по словам финансового аналитика и основателя инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моаса, криптовалютный рынок находится только в самом начале своего пути. При этом, допуская вероятность полного краха рынка, он полагает, что в течение ближайших нескольких лет мы станем свидетелями 5- или даже 10-кратного роста.

При наиболее благоприятном сценарии, говорит Ронни Моас, можно будет наблюдать картину, сопоставимую с графиком роста числа пользователей интернета за последние 15 лет.

We are in the early stages of this game. Crypto will either crash and burn … or go up 5X-10X from where we are today in the next few years. In a best-case scenario the #Crypto Users chart will look similar to this #Internet Users chart 15 years from now. pic.twitter.com/FMwDIGREME

— Ronnie Moas (@RonnieMoas) 3 февраля 2018 г.