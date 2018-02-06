В долгосрочной перспективе цена биткоина будет расти — крупные инвесторы

Руководители инвестиционных фондов сохраняют оптимизм в отношении долгосрочной цены биткоина

Несмотря на затяжное падение криптовалютного рынка и глубокую просадку биткоина и подавляющего большинства альткоинов, руководители ряда криптовалютных инвестиционных фондов убеждены в позитивном развитии событий на рынке.

Так, по словам финансового аналитика и основателя инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моаса, криптовалютный рынок находится только в самом начале своего пути. При этом, допуская вероятность полного краха рынка, он полагает, что в течение ближайших нескольких лет мы станем свидетелями 5- или даже 10-кратного роста.

При наиболее благоприятном сценарии, говорит Ронни Моас, можно будет наблюдать картину, сопоставимую с графиком роста числа пользователей интернета за последние 15 лет.

We are in the early stages of this game. Crypto will either crash and burn … or go up 5X-10X from where we are today in the next few years. In a best-case scenario the #Crypto Users chart will look similar to this #Internet Users chart 15 years from now. pic.twitter.com/FMwDIGREME — Ronnie Moas (@RonnieMoas) 3 февраля 2018 г.

В комментарии к этому твиту Ронни Моас также добавил, что при благоприятном раскладе капитализация рынка криптовалют в течение трех-пяти ближайших лет будет находиться в промежутке между $2 трлн — $4 трлн. Соответственно, если рыночная доля биткоина сохранится на нынешнем уровне (около 35%), цена первой криптовалюты будет составлять около $80 000.

Несколько ранее основатель и CEO OnChain Capital Рэн Нойнер в интервью CNBC заявил, что «настоящая игра на криповалютном рынке еще даже не начиналась» и что цена биткоина только готовится к покорению новых высот.

Рэн Нойнер, CEO OnChain Capital



В понедельник, 5 февраля, после того как рынок продолжил падение, Рэн Нойнер написал в Twitter, что видит признаки того, что криптовалюты становятся мейнстрим-классом активов.

Рэн Нойнер, CEO OnChain Capital



В прошлую пятницу, когда цена биткоина опустилась до значения ноября прошлого года, Нойнер закрепил твит, в котором дал свой прогноз на конец 2018 года.

For the record, I am pinning this tweet. Bitcoin will finish 2018 at $50 000. — Ran Neuner (@cryptomanran) 2 февраля 2018 г.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin упал до $6 тыс и, по прогнозам, продолжит дешеветь. Падение стоимости основных криптовалют продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае окончательно запретят торговлю криптовалютами

По материалам forklog.com