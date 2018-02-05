В Китае окончательно запретят торговлю криптовалютами

Власти Китая намерены окончательно оградить страну от рынка криптовалют

Власти Китая заблокируют все веб-сайты, связанные с торговлей криптовалютами и ICO, включая иностранные платформы, в попытке окончательно оградить страну от рынка криптовалют.

Согласно сообщению, опубликованному в Financial News (издании китайского центробанка), «…чтобы предотвратить финансовые риски, Китай активизирует меры по блокированию любых внутренних или зарубежных платформ, связанных с торговлей виртуальными валютами или ICO».

В статье признается, что недавние попытки запретить криптовалюты путем закрытия внутренних бирж не смогли полностью искоренить торговлю.

Financial News



Официальное информационное агентство Китая Xinhua ранее передавало, что центробанк ужесточит правила участия отечественных инвесторов в зарубежных ICO и криптовалютных транзакциях, поскольку риски в секторе по-прежнему высоки.

Вслед за этими сообщениями, крупнейшая поисковая система Китая Baidu и социальная сеть Weibo перестали демонстрировать рекламу криптовалютных проектов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками. В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства.

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По материалам scmp.com