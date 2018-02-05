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В Китае окончательно запретят торговлю криптовалютами

05.02.2018 12:01

Власти Китая намерены окончательно оградить страну от рынка криптовалют

В Китае окончательно запретят торговлю криптовалютами. Фото: happycoin.club

Власти Китая заблокируют все веб-сайты, связанные с торговлей криптовалютами и ICO, включая иностранные платформы, в попытке окончательно оградить страну от рынка криптовалют.

Согласно сообщению, опубликованному в Financial News (издании китайского центробанка), «…чтобы предотвратить финансовые риски, Китай активизирует меры по блокированию любых внутренних или зарубежных платформ, связанных с торговлей виртуальными валютами или ICO».

В статье признается, что недавние попытки запретить криптовалюты путем закрытия внутренних бирж не смогли полностью искоренить торговлю.

ICO и торговля виртуальной валютой в Китае не прекратились после официального запрета... после закрытия внутренних криптобирж, многие люди перешли на зарубежные платформы, чтобы продолжать участвовать в транзакциях с виртуальными валютами. Зарубежные транзакции и уклонение от регулирования возобновились... все еще существуют риски, связанные с мошенничеством и пирамидами
Financial News

 

Официальное информационное агентство Китая Xinhua ранее передавало, что центробанк ужесточит правила участия отечественных инвесторов в зарубежных ICO и криптовалютных транзакциях, поскольку риски в секторе по-прежнему высоки.

Вслед за этими сообщениями, крупнейшая поисковая система Китая Baidu и социальная сеть Weibo перестали демонстрировать рекламу криптовалютных проектов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками. В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства.

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По материалам scmp.com

Рубрики: BitcoinБанкиКриптовалютыНовости
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