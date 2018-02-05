В Китае окончательно запретят торговлю криптовалютами

Власти Китая намерены окончательно оградить страну от рынка криптовалют
Власти Китая заблокируют все веб-сайты, связанные с торговлей криптовалютами и ICO, включая иностранные платформы, в попытке окончательно оградить страну от рынка криптовалют.
Согласно сообщению, опубликованному в Financial News (издании китайского центробанка), «…чтобы предотвратить финансовые риски, Китай активизирует меры по блокированию любых внутренних или зарубежных платформ, связанных с торговлей виртуальными валютами или ICO».
В статье признается, что недавние попытки запретить криптовалюты путем закрытия внутренних бирж не смогли полностью искоренить торговлю.
Официальное информационное агентство Китая Xinhua ранее передавало, что центробанк ужесточит правила участия отечественных инвесторов в зарубежных ICO и криптовалютных транзакциях, поскольку риски в секторе по-прежнему высоки.
Вслед за этими сообщениями, крупнейшая поисковая система Китая Baidu и социальная сеть Weibo перестали демонстрировать рекламу криптовалютных проектов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками. В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства.
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По материалам scmp.com