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Крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками

05.02.2018 10:15

В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства

Крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками. Фото: bitcoinbeginner.com

Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup запретили своим клиентам покупать криптовалюты с помощью кредитных карт.

В настоящее время мы не обрабатываем покупки криптовалют с использованием кредитных карт из-за волатильности и риска. Мы рассмотрим этот вопрос по мере развития рынка
JPMorgan Chase

 

В свою очередь, в Citigroup и Bank of America тоже заявили, что они «больше не разрешают покупать криптовалюты кредитными картами», и готовы пересмотреть свою политику по мере развития крипторынка.

Кроме того, банки объясняют свое решение опасениями, связанынми с кредитными рисками, а также борьбой с отмыванием денег и потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту.

При этом клиенты Bank of America по-прежнему могут платить за криптовалюты с помощью своих дебетовых крат.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный банк Revolut запустил платежи в криптовалюте. Банк предложит конкурентоспособную комиссию за услугу.

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По материалам cointelegraph.com

Рубрики: Bank of AmericaBitcoinCitibankJPMorgan ChaseБанкиКриптовалютыНовостиПлатежные картыСША
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