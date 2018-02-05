Крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками

В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства
Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup запретили своим клиентам покупать криптовалюты с помощью кредитных карт.
В свою очередь, в Citigroup и Bank of America тоже заявили, что они «больше не разрешают покупать криптовалюты кредитными картами», и готовы пересмотреть свою политику по мере развития крипторынка.
Кроме того, банки объясняют свое решение опасениями, связанынми с кредитными рисками, а также борьбой с отмыванием денег и потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту.
При этом клиенты Bank of America по-прежнему могут платить за криптовалюты с помощью своих дебетовых крат.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что мобильный банк Revolut запустил платежи в криптовалюте. Банк предложит конкурентоспособную комиссию за услугу.
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По материалам cointelegraph.com