Крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками

В банках обеспокоены тем, что пользователи покупают криптовалюты за кредитные средства

Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup запретили своим клиентам покупать криптовалюты с помощью кредитных карт.

JPMorgan Chase



В свою очередь, в Citigroup и Bank of America тоже заявили, что они «больше не разрешают покупать криптовалюты кредитными картами», и готовы пересмотреть свою политику по мере развития крипторынка.

Кроме того, банки объясняют свое решение опасениями, связанынми с кредитными рисками, а также борьбой с отмыванием денег и потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту.

При этом клиенты Bank of America по-прежнему могут платить за криптовалюты с помощью своих дебетовых крат.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный банк Revolut запустил платежи в криптовалюте. Банк предложит конкурентоспособную комиссию за услугу.

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По материалам cointelegraph.com