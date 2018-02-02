Цена Bitcoin достигла минимума за последние 2 месяца — названы причины

При этом инвесторы переключаются на фиат, а не на альткоины

Еще вчера цена Bitcoin достигла минимальных за последние 2 месяца значений, опустившись ниже $9 тыс. Cегодня, 2 февраля, криптовалюта продолжает дешеветь. На момент публикации ее средневзвешенная цена составила $8380. В красной зоне оказались и почти все другие криптовалюты из первой сотни рейтинга на Coinmarketcap. Это указывает на то, что инвесторы «спрыгивают» на фиат, а не на альткоины, как это было недавно.

Капитализация крипторынка при этом опустилась до $393 млрд — заметное падение по сравнению с январскими максимумами на уровне в $830 млрд.

Как и обычно, назвать конкретную причину такого спада невозможно. Эксперты связывают его прежде всего с тем, что многие монеты показали беспрецедентный рост за последние 6-12 месяцев — тот же биткоин достиг уровня в $20 тыс за монету. В это же время годом ранее он находился на уровне в $982. Многие наблюдатели за крипторынком отмечают, что рекордные декабрьские цены были явно перегреты, а их дальнейшее падение — прогнозируемым.

Кроме того, падение цен на криптовалюты связывают с пристальным изучением деятельности одной из ведущих криптовалютных бирж Bitfinex и компании Tether Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Обе криптоплощадки получили повестки в суд. Недавние новости о том, что на Facebook запретят рекламу криптовалютных проектов и ICO, вероятно, тоже не сыграли на руку крипторынку. К тому же, в последнее время участились сообщения о мошеннических ICO, что отпугивает потенциальных инвесторов от рассматривания таких проектов вообще.

Плюс ко всему, по мере роста заинтересованности граждан разных стран в цифровых валютах, растет и стремление правительств принять в их отношении регуляторные меры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cоздан инструмент для расследования махинаций с Bitcoin. BitFury запустил бесплатный инструмент для борьбы с мошенничеством в крипто-индустрии.

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По материалам techcrunch.com