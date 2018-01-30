Создан инструмент для расследования махинаций с Bitcoin

BitFury запустил бесплатный инструмент для борьбы с мошенничеством в крипто-индустрии

Сегодня компания Bitfury выпустила инструмент для проведения расследований в блокчейне Bitcoin. Сервис под названием Crystal предназначен для использования правоохранительными органами в рамках отслеживания подозрительных транзакций с биткоином и выявления связей между представителями преступного мира. Также инструмент может использоваться финансовыми и другими институтами, которые вовлечены в проведение различных экспертиз и соблюдения политики соответствия различным требованиям.

С помощью Crystal заинтересованные ведомства могут получить полный обзор блокчейна криптовалюты Bitcoin. А также использовать расширенную аналитику для отображения подозрительных транзакций и связанных с ними объектов.

Инновационный инструмент также предлагает собственную систему оценки рисков, помогающую исследователям выявлять и отслеживать мошеннические действия в системе.

В Bitfury утверждают, что новый инструмент значительно облегчит выявление и отслеживание преступной деятельности в блокчейне.

Интерфейс Crystal прост в использовании и позволяет исследователям сосредоточиться только на необходимых транзакциях и адресах. Системе потребуется несколько часов чтобы предложить полную визуализацию транзакций, конечный адрес получателя или биржи, через которую средства были выведены в фиатную валюту.

Так выглядит анализ транзакций в системе:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что были обнаружены сотни фейковых приложений для криптовалют. Разработчики таких приложений описывают свои продукты как «биткоин биржа», «биткоин-кошелек» или «криптовалюта», пользуясь популярностью криптоиндустрии.

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