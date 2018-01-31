В Facebook и Instagram запретили популярный вид рекламы

Реклама криптовалют в Facebook и Instagram попадает под запрет

Согласно новым правилам размещения рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram, пользователи больше не смогут размещать рекламу ICO и криптовалют.

Cоцсети запретили размещать рекламу финансовой продукции, которая ассоциируется с «обманными методами». По мнению представителей Facebook и Instagram, реклама криптовалют соответствует этому понятию.

Новая рекламная политика не позволит также продвигать предложения инвестировать в криптовалюты.

Отмечается, что новые правила специально оказались достаточно широкими, чтобы компания имела больше возможностей для отслеживания вводящей в заблуждение рекламы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создан инструмент для расследования махинаций с Bitcoin. BitFury запустил бесплатный инструмент для борьбы с мошенничеством в крипто-индустрии.

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По материалам banki.ru