В Европе запустили необычное приложение для платежей между пользователями

Крупная шведская финтех-компания Klarna запускает бесплатное приложение для платежей между пользователями Wavy

Создатели Wavy учли тот факт, что пользователям не нравится скачивать все новые и новые приложения, регистрироваться и указывать повсюду свои банковские данные. Поэтому Wavy требует регистрации только одной стороны транзакции.

Инициируя транзакцию в приложении, Wavy генерирует ссылку, которой можно делиться в любом мессенджере, будь то Whatsapp, Facebook Messenger, iMessage или другое подобное приложение.

Открыв ссылку в браузере, получатель сможет принять платеж через стандартный IBAN, без потребности в регистрации. Если же вы запрашиваете платеж, получатель может указать свой номер кредитной или дебетовой карты, опять же, без потребности в регистрации. Также к платежу можно прикреплять анимированные стикеры.

Если ваш друг не кликнет по ссылке, через какое-то время транзакция становится недействительной.

Разработчики Wavy рассчитывают на то, что некоторая часть пользователей все же скачает приложение — в конце концов, инициировать транзакцию без аккаунта нельзя. Если ваши друзья тоже зарегистрируются, можно будет кликать на их имена прямо в приложении, без необходимости делиться ссылкой в мессенджере.

Кроме того, все, у кого есть аккаунт Klarna, могут активировать Wavy в его настройках. Это может способствовать быстрому распространению сервиса на рынках, где Klarna особенно популярна — например, в Швеции. Приложение уже доступно в 31 стране Европы.

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По материалам techcrunch.com