В Китае появилась первая компания с капитализацией более $500 млрд

Среди компаний с капитализацией свыше половины триллиона долларов числятся Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft и Amazon

Tencent стала первой китайской компанией, которая оценивается более чем в $500 млрд. Цена акций 19-летней компании на Гонконгской фондовой бирже достигла отметки в 418,80 гонконгских долларов, повысив ее капитализацию до рекордного уровня. Второй по величине компанией в Азии является Alibaba с капитализацией в $474 млрд.

Общая прибыль компании Tencent выросла на 69% по сравнению с предыдущим годом, а выручка — на 61%. Этому сильно поспособствовал игровой бизнес Tencent.

Как отмечают в SCMP, инвестиции в размере $9 тыс на IPO компании в 2004 году сейчас принесли бы вкладчику $1 млн.

Рыночная капитализация Tencent выросла более чем в три раза с марта 2014 года. Тогда она достигла $150 млрд, позволив китайской компании обойти Intel.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что маркетплейс Amazon вскоре запустится на новом рынке. Компания Amazon подтвердила планы по расширению своего маркетплейса на рынке Австралии.

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По материалам techcrunch.com