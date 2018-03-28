В метро Пекина запустят новый способ оплаты проезда

Новый способ оплаты проезда будет полезен тем, у кого нет устройств с NFC

Начиная с мая, пассажиры смогут оплачивать проезд в Пекинском метрополитене с помощью электронных платежных систем, таких как Alipay. Все турникеты на станциях метро будут оснащены сканерами QR-кодов.

Новый способ оплаты проезда будет работать наряду с введенной в прошлом году опцией бесконтактной оплаты. Недостаток этой технологии заключается в сильно ограниченном количестве устройств, которые позволяют осуществлять NFC-платежи. Новая же система совместима с любым смартфоном, подключенным к электронному кошельку.

Пекинский метрополитен намерен вскоре и вовсе отказаться от технологии NFC на своих станциях.

Шанхайский метрополитен реализовал систему оплаты по QR-коду на всех своих 389 станциях еще в январе. После загрузки приложения, пассажиры могут оплачивать свои билеты через Alipay или China UnionPay.

Примечательно, что ежедневно 15% из 10 млн пассажиров Пекинского метрополитена оплачивают проезд традиционным способом. Это означает, что около 700 тыс человек ждут в очереди примерно полчаса, чтобы купить билеты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в 2018 году уже полмиллиона украинцев оплатили проезд с помощью QR-кодов. Наибольшей популярностью этот способ оплаты проезда пользуется во Львове.

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По материалам thebeijinger.com