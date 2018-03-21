В 2018 году уже полмиллиона украинцев оплатили проезд с помощью QR-кодов

Наибольшей популярностью этот способ оплаты проезда пользуется во Львове

С начала 2018 года электронными билетами по технологии QR-кодов оплатили поездки в городском транспорте более 435 тыс украинцев. Как сообщили в ПриватБанке, который стал инициатором внедрения этой технологии, сегодня оплата проезда в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона работает в городском транспорте 18 украинских городов.

Стартовав в начале 2017 года во Львове, простая и доступная технология оплаты проезда сделала город лидером по объемам использования е-билетов — с начала года там продано более 300 тыс QR-билетов. В Днепре насчитали уже более 50 тыс пользователей электронного билета. Третье место занимает Николаев, где такой услугой с начала года воспользовались почти 35 тыс пассажиров.

Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру.

Стоимость проезда не зависит от расстояния, можно проехать одну остановку или весь маршрут. В случае пересадки с одного троллейбуса на другой придется покупать новый билет. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что заплатить за проезд картой можно будет еще в одном городе Украины. В Черкасах ожидаются перемены в работе транспорта.

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