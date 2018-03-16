Гики вне закона: пассажира оштрафовали за имплант проездного

Австралийский биохакер получил повестку в суд

Австралиец с необычным именем Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мяу, который в прошлом году вживил себе в руку чип от проездного, был оштрафован за отсутствие билета. Ему не удалось доказать контролерам свое право на проезд по билету-импланту.

33-летний житель Австралии даже обратился в Сиднейский местный суд, чтобы объяснить, что билет постоянно находится при нем, в его руке. Но его все равно признали виновным за безбилетный проезд.

Адвокат Мяу-Мяу, Николас Бродбент заявил, что его клиент является биохакером, и пояснил принцип действия его импланта. На что прокурор Эндрю Возняк ответил, что имплантировано в руку могло быть все что угодно, и это определенно не является проездной карточкой.

Обвиняющая сторона назначила Мяу-Мяу штраф за безбилетный проезд, и добавила в платеж услуги адвоката – общая сумма составила 1,220 австралийских долларов (или $950).

Мяу-Мяу в интервью CNET, сказал, что сегодня был именно тот случай, когда закон оказался далеко позади технологий. Несмотря на то, что он принял это решение суда, он заявил, что каждый глубоко в душе знает, что в скором времени биохакерство станет нормой.

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Ранее уже сообщалось о том, что этот житель Австралии вживил себе в левую руку проездной, и теперь для проезда в общественном транспорте ему достаточно лишь приложить руку с чипом к сканеру.

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