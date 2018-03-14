Запущена новая линейка аппаратных криптокошельков c биометрией

Аппаратные криптокошельки Penta CryptoWallet обеспечат более надежную защиту средств

Компания Penta Security, специализирующаяся в IoT и безопасности данных, объявила о выпуске новой линии аппаратных кошельков для криптовалюты. Целью создания новых кошельков было увеличение уровня безопасности ключей — защитить кошелек можно будет PIN-кодом или биометрическим паролем.

Устройства будут выпускаться в различных вариантах, чтобы соответствовать запросам конкретных пользователей — в формате гаджета и пластиковой карты.

Гаджет представляет собой полностью автономную модель, со всеми необходимыми элементами безопасности. Такой кошелек способен выполнять весь спектр процессов, связанных с криптовалютой — от генерации ключа до совершения транзакции. Кроме того, устройство будет оснащено дисплеем для удобства управления.

Функционал пластиковой карты менее разнообразный. Она имеет защищенное хранилище ключей. А также предлагает несколько функций идентификации, например, возможность использовать одноразовый пароль для двухфакторной аутентификации. Но для полноценной работы такого кошелька необходим доступ к мобильному приложению.

Оба типа устройств совместимы с большей частью криптовалют, представленных на рынке. Также они будет поддерживать технологии Bluetooth и NFC.

Закрытое бета-тестирование должно завершиться в июне 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный кошелек Samsung Pay запустился в двадцатой по счету стране. Самый широко распространенный в мире мобильный платежный сервис теперь доступен на 20 мировых рынках.

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