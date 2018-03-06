Китайский WeChat Pay насчитывает уже 1 млрд пользователей по всему миру

Компания сообщила, что прирост учетных записей пользователей WeChat за прошлый год составил 15,8 %.

WeChat Pay является дополнительным сервисом приложения WeChat, которое стало популярным и для многих других видов деятельности (а не только для социального взаимодействия или переписки). Китайские потребители используют этот сервис в качестве электронной почты, для совершения покупок, оплаты счетов, бронирования билетов и путешествий, а также для ведения блогов.

Согласно отчетам Financial Times, китайские пользователи часто в шутку называют WeChat коммунальной службой. Этот сервис является самым популярным в Китае. И продолжает набирать популярность за пределами этой страны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к WeChat Pay теперь можно привязывать зарубежные карты. Один из крупнейших в Китае мобильных платежных сервисов WeChat Pay, принадлежащий компании Tencent, разрешил привязывать к своей платформе зарубежные кредитные карты.

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