В Украине появится финансовый омбудсмен

Соответствующий законопроект уже готов

Эксперты проекта USAID «Трансформация финансового сектора» подготовили законопроект «Об учреждении финансового омбудсмена».

Согласно документу, финансовый омбудсмен будет рассматривать жалобы потребителей на финучреждения. Споры могут касаться нарушения законодательства при предоставлении услуг, ненадлежащего выполнения или незаконного отказа в предоставлении услуги.

Финомбудсмен будет заниматься конфликтами на суммы до ста минимальных зарплат – сейчас это 320 тыс грн.

Потребитель сможет пожаловаться омбудсмену только если финансовое учреждение ответило ему отказом в решении проблемы или вовсе не ответило в течение 30 дней. При этом потребитель не сможет параллельно подать иск на компанию, иначе омбудсмен снимет жалобу с рассмотрения. Это касается и споров, уже изученных судами. Если омбудсмен займется жалобой, то примет по ней решение за 90-120 дней. Вердикт будет окончательным и не может быть оспорен в суде.

Работу финансового омбудсмена оплатят финансовые учреждения – они будут делать регулярные взносы. Компании, на которые чаще всего жалуются, будут платить больше других. Проигравшая сторона (компания или потребитель) будет платить омбудсмену сбор за рассмотрение спора.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ поддерживает идею создания финансового омбудсмена. В нацбанке считают, что это было бы полезно для потребителей.

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По материалам finclub.net