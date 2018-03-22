Антивирусная компания назвала ПО, которое угрожает украинцам

Какие вирусы угрожают смартфонам и ПК украинцев — читайте далее

Тенденции вирусной активности в 2017 году изменились. После нескольких лет стабильности, сейчас можно констатировать снижение темпов активности троянских программ, направленных на кражу банковской информации. Также стало меньше ПО, специализирующегося на шифровании личных данных пользователей с последующим выкупом. Аналитики украинской компании Zillya назвали самые распространенные виды вредоносного ПО в Украине.

На первом месте по количеству угроз остается Adware. Этот вид ПО довольно опосредованно влияет на владельцев компьютеров. Оно создано для несанкционированного показа рекламной информации и не теряет своих позиций. Кибермошенники регулярно модернизируют его и используют на рынке черного SEO. По сравнению с прошлым годом, этот вид мошенничества вырос с 43% до 45%.

На втором месте троянские программы. В 2017 году количество таких атак практически не изменилось по сравнению с прошлым годом (27% в 2016 и 25% в 2017). В категории «троянские программы» лидером по прецедентам использования стали шифровальщики, активность которых была связана с наиболее громкими кибератаками прошлого года. В то же время количество случаев использования троянов для кражи банковской информации снизилось.

На третьем месте по распространенности компьютерные вирусы с 8% заражений. Диапазон действия этого ПО включает некорректную работу программ, удаление данных и т.д.

Методы заражения

Экспертами антивирусной компании Zillya! также проведено исследование относительно методов заражения вредоносным ПО в Украине. Главным каналом распространения «вирусов» является электронная почта, причем чаще злоумышленники используют метод точечного воздействия на определенные группы пользователей, используя методы социальной инженерии и психологического воздействия. Пользователей пытаются заставить открыть зараженные документы во вложениях или перейти по ссылкам в письмах, ведущих на зараженные ресурсы. В то же время СПАМ, в чистом виде, как метод распространения вредоносного ПО потерял лидирующие позиции в Украине и не является главным инструментом действий киберпреступников.

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