Владельцев iPhone заставят расплачиваться с помощью Apple Pay

Компания планирует увеличить прибыль от платежного бизнеса

Apple настойчиво предлагает пользователям iPhone загрузить свои карты в кошелек Apple Pay. Такое требование появилось с установкой обновлений к iOS, сообщает Wall Street Journal.

Пользователи, которые отказались загружать свои кредитные карты в мобильный кошелек, столкнулись с неполной настройкой обновленной ОС. На ярлыке Settings (настройки) появился красный кружок. А некоторые клиенты даже получили соответствующие уведомления, которые прекратились только после загрузки карт.

Компания надеется таким образом расширить аудиторию пользователей кошелька и сам платежный бизнес. Сегодня направление Apple Pay оценивается в $29 млрд. К 2020 планируется достичь $40 млрд.

Согласно данным исследования 451 Research, сегодня только 34% пользователей iPhone связывают свои карты с Apple Pay при настройке. И только 18% отметили, что использовали эту функцию за последние 90 дней.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщили, что количество активных пользователей Apple Pay в 2017 году выросло более чем вдвое — с 62 млн до 127 млн. Хотя 127 млн пользователей — впечатляющие цифры, это даже не пятая часть аудитории 795 млн активных пользователей iPhone.

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По материалам: wsj.com