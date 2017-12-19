Впервые отметку в $1250 преодолела криптовалюта, не связанная с Bitcoin

Цифровой актив пересек барьер в $1000 и продолжил стремительный рост

Еще на прошлых выходных Dash стал первой цифровой валютой без слова «Bitcoin» в названии, пересекшей барьер в $1000. Криптовалюта начала год на уровне всего в $11. Сейчас за одну монету в среднем придется выложить $1250. Таким образом, за год Dash выросла примерно в 110 раз. Для сравнения, Ethereum в 2017 году вырос в 99 раз.

Dash позволяет владельцам более 1 тыс монет создавать специальные ноды — так называемые masternode. Их владельцы получают право голоса в выборе вектора развития криптовалюты. Владельцы masternode также могут голосовать за распределение ежемесячного бюджета Dash.

10% вознаграждения за каждый блок зарезервированы для финансирования проектов, одобренных сетью masternode. Эти проекты могут быть самой разной направленности, но все они продвигают экосистему Dash. Благодаря этому Dash может позволить себе задействовать большую команду разработчиков и одновременно работать сразу над несколькими проектами.

При текущих ценах ежемесячный бюджет Dash составляет около $8 млн (почти $100 млн в год). Ни один криптовалютный проект не может похвастаться таким регулярным бюджетом.

В настоящее время команда работает над новой версией Dash – Dash Evolution. Новое ПО предназначено для того, чтобы сделать цифровую валюту максимально простой в использовании. Разработчики Dash стремятся предоставить клиентам опыт, вроде PayPal – удобный и интуитивно понятный.

Согласно текущей дорожной карте, Dash Evolution будет запущен летом 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что фьючерсы на биткоин запустил еще один крупный биржевой оператор. Курс биткоина в воскресенье подскочил до $20 тыс на фоне анонса торгов.

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По материалам cointelegraph.com