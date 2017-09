Впервые в Украине: шеф-редактор TechCrunch Майк Бутчер прочтет лекцию об ICO

12 октября Киев посетит одна из самых влиятельных персон в сфере инновационных технологий

Шеф-редактор TechCrunch и автор статей об IT для рейтинговых мировых изданий Майк Бутчер выступит спикером четвёртой ежегодной выставки-конференции Blockchain & Bitcoin Conference Kiev.

TechCrunch – новостной портал, посвящённый технологиям и стартапам, с двухмиллионной читательской аудиторией. Помимо редакторства в TechCrunch, Майк известен как автор статей для The Financial Times, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph и The New Statesman.

Будучи основателем Europas – конференции и церемонии наград для европейских технологических стартапов, – Майк часто посещает крупные ивенты по всему миру и выступает в качестве модератора и спикера.

В Киеве он будет говорить о модном в среде IT инструменте сбора инвестиций – Initial Coin Offering (ICO). В частности, речь пойдет о технических аспектах подготовки к краудсейлам. По мнению Майка, ICO не избавит стартапы от проблем, что не уменьшает роли таких факторов его проведения, как компетентность и релевантность.

У гостей Blockchain & Bitcoin Conference Kiev будет возможность пообщаться со спикером лично в холле «Bci.Cвої Локацiя» в четверг, 12 октября. Помимо Майка Бутчера, у микрофона побывают известные представители блокчейн-индустрии из шести стран, а параллельно с их выступлениями будет проходить выставка софта и оборудования для криптоиндустрии.

На Blockchain & Bitcoin Conference Kiev соберутся и другие международные эксперты. Они расскажут о разнообразии блокчейн-проектов и развитии технологии в Украине.

