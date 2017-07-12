Все парковки Львова перешли на безналичные платежи

Оплатить место на парковке можно будет при помощи смартфона

Львов стал первым городом Украины, который перевел все парковки на безналичную оплату. Возможность оплатить стоянку со смартфона появилась у всех пользователей Приват24. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Такая оплата занимает всего несколько секунд. Водителю не придется покидать авто и общаться с парковщиком. Всё, что нужно сделать, – найти в мессенджере Privat24 компанию «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки. Затем нужно выбрать карту, с которой будут списаны средства.

На сегодня активными пользователями Privat24 является более 400 тысяч львовян, а к концу года, по прогнозам банкиров, мобильный банк будет на смартфонах более 600 тысяч жителей города.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Львов стал первым городом Укураины, где появилась возможность оплатить проезд в трамвае по QR-коду. 16 февраля 2017 года, жители и гости Львова смогут ездить в трамваях и троллейбусах без бумажных билетов и оплачивать проезд с помощью смартфонов.

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