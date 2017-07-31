Wells Fargo сокращает 69 руководителей на фоне скандала со счетами

Было принято решение объединить несколько должностей в розничном бизнесе

Крупнейший в США банк — Wells Fargo – готовится сократить до 69 руководящих должностей в розничном бизнесе в рамках реструктуризации департамента. Сотрудники, которые попали под сокращения, выйдут на пенсию, перейдут в другие подразделения банка или покунут страну.

В банке отметили, что им пришлось инициировать увольнения, чтобы загладить следы скандала, связанного с созданием поддельных счетов. В сентябре прошлого года банк обвинили в том, что его менеджеры открыли 2,1 млн неавторизованных счетов.

Было принято решение объединить несколько должностей в розничном бизнесе. Так, теперь вместо двух сотрудников на постах Regional President и Area President будет работать один. Его должность будет называться Президент банка в регионе. На этой должности останется работать 91 сотрудник.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что банки сокращают сотрудников на фоне цифровой революции. Королевский банк Шотландии (Royal Bank of Scotland, RBS) намерен закрыть 150 отделений с целью сокращения расходов на фоне перехода многих клиентов на цифровой банкинг.

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