Южнокорейский интернет-гигант собирается построить экосистему ИИ

На развитие искусственного интеллекта компания потратит свою огромную прибыль

Огромные продажи контента и рекламы ощутимо повысили доходы компании Kakao в третьем квартале. Выручку инернет-гигант намерен вложить в технологии искусственного интеллекта.

Южнокорейская компания сообщила, что с июля по сентябрь ее операционная прибыль составила 47,3 млрд вон ($42,5 млн), подскочив на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, доходы компании выросли на 32%, до 515,4 млрд вон, а чистая прибыль увеличилась на 193%, до 39,9 млрд вон.

Генеральный директор Kakao заявил, что компания стремится создать экосистему, управляемую искусственным интелектом, в которой люди смогут взаимодействовать друг с другом и пользоваться ее услугами дома, в офисе или в пути. По словам главы компании, она уже сотрудничает в рамках этого плана с Bixby от Samsung Electronics, Hyundai Motor и GS E&C.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung и Ant Financial инвестировали $40 млн в искусственный интеллект. Samsung заинтересована в наборе чипов для искусственного интеллекта для портативных устройств, которые производит DeePhi.

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По материалам asia.nikkei.com