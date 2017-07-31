За год бизнес продал государству товаров и услуг на миллиарды гривен

После вступления в силу Закона “О публичных закупках” органы государственной власти и госпредприятия обязаны проводить все сверхпороговые закупки онлайн

За прошедший год сумма договоров между государством и бизнесом в Системе электронных публичных закупок ProZorro достигла 172 млрд грн. Это в 11 раз больше, чем годом ранее.

При этом, по словам Оксаны Ферчук, руководителя торговой площадки Zakupki.Prom.ua, более 26 млрд из этой суммы украинским компаниям удалось буквально выбороть. Так, бизнес успешно обжаловал более 8 тыс торгов — почти треть от всех закупок, в которые подавались жалобы или требования.

Общая картина лидеров в системе за первый “обязательный” год (с 1 августа 2016 года) выглядит следующим образом.

Всего за год в ProZorro провели тендеры более 17 тыс организаторов. Участие в них приняли около 50 тыс поставщиков. Ежедневно в системе появляется более 1,5 тыс новых торгов, а за год их состоялось почти 400 тыс. Многие поставщики участвуют в закупках каждый день и даже по нескольку раз в день.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине разработают законодательство под Bitcoin. Документ будет создан на основе аналогичных законов, которые уже приняты в Японии, Великобритании и Сингапуре.

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