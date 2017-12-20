Церемония награждения PaySpace Magazine Awards 2017 — фоторепортаж

14 декабря в Национальной филармонии Украины состоялась торжественная церемония награждения лучших FinTech и e-commerce проектов Украины

Редакция PaySpace Magazine публикует подборку самых ярких фото с этого мероприятия — какой была торжественная церемония награждения — смотрите далее.

Торжественная церемония награждения началась с красной дорожки. Среди гостей мероприятия — Александр Ольшанский, Яника Мерило, Ирина Холод, Игорь Горин, Александр Карпов и другие эксперты.

Больше фото с Красной дорожки — в альбоме на Facebook «PaySpace Magazine Awards 2017 — Часть 1: Красная дорожка»

Важная часть мероприятия — непринужденное общение в кулуарах.

Больше фото — в альбоме PaySpace Magazine Awards 2017 — Часть 2: Нетворкинг.

Гости поднимаются в зал на торжественное вручение дипломов.

Для гостей мероприятия спела приглашенная звезда — оперная дива Алена Гребенюк.

Номинация «Лучший сервис по переводу средств с карты на карту».

1 место — Portmone.com.ua, 2 место — LeoBot, 3 место — MOSST Payments.

Победитель в номинации «Лучший эксперт в сфере криптовалют», Дмитрий Карпиловский.

Номинация «Лучший украинский FinTech-стартап».

1 место — Monobank, 2 место — Moneyveo, 3 место — Tachcard.

Номинация «Лучший клиентский сервис в банке»

1 место — ПриватБанк, 2 место — Укрсиббанк, 3 место — Райффайзен Банк Аваль.

Победители в номинации «Лучший сервис онлайн-кредитования». 1 место — Moneyveo, 2 место — Mycredit, 3 место — CC LOAN.

Специальная награда PaySpace Magazine — Первое СМИ на основе Blockchain — The World News.

Номинация «За вклад в развитие сферы стартапов и инвестиций»

1 место — Яника Мерило, 2 место — Александр Ольшанский, 3 место — Дмитрий Зарахович

Номинация «Лучшее платежное решение в e-commerce»

1 место — ESCROW-решение UAPAY для услуги OLX доставка («Безопасная сделка»), 2 место — WOGPAY, 3 место — OKKO Pay.

В номинации «Лучший маркетплейс» места распределились таким образом — 1 место — Shafa.ua, 2 место — Kabanchik.ua, 3 место — Prom.ua

Фото с официальной церемонии награждения — в альбоме PaySpace Magazine Awards 2017 — Часть 3: Награждение

Полный список победителей PaySpace Magazine Awards — смотрите в материале Лучшие в FinTech и e-commerce: победители PaySpace Magazine Awards 2017.