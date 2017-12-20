Церемония награждения PaySpace Magazine Awards 2017 — фоторепортаж

14 декабря в Национальной филармонии Украины состоялась торжественная церемония награждения лучших FinTech и e-commerce проектов Украины
Редакция PaySpace Magazine публикует подборку самых ярких фото с этого мероприятия — какой была торжественная церемония награждения — смотрите далее.
Торжественная церемония награждения началась с красной дорожки. Среди гостей мероприятия — Александр Ольшанский, Яника Мерило, Ирина Холод, Игорь Горин, Александр Карпов и другие эксперты.
Больше фото с Красной дорожки — в альбоме на Facebook «PaySpace Magazine Awards 2017 — Часть 1: Красная дорожка»
Важная часть мероприятия — непринужденное общение в кулуарах.
Больше фото — в альбоме PaySpace Magazine Awards 2017 — Часть 2: Нетворкинг.
Гости поднимаются в зал на торжественное вручение дипломов.
Для гостей мероприятия спела приглашенная звезда — оперная дива Алена Гребенюк.
Номинация «Лучший сервис по переводу средств с карты на карту».
1 место — Portmone.com.ua, 2 место — LeoBot, 3 место — MOSST Payments.
Победитель в номинации «Лучший эксперт в сфере криптовалют», Дмитрий Карпиловский.
Номинация «Лучший украинский FinTech-стартап».
1 место — Monobank, 2 место — Moneyveo, 3 место — Tachcard.
Номинация «Лучший клиентский сервис в банке»
1 место — ПриватБанк, 2 место — Укрсиббанк, 3 место — Райффайзен Банк Аваль.
Победители в номинации «Лучший сервис онлайн-кредитования». 1 место — Moneyveo, 2 место — Mycredit, 3 место — CC LOAN.
Специальная награда PaySpace Magazine — Первое СМИ на основе Blockchain — The World News.
Номинация «За вклад в развитие сферы стартапов и инвестиций»
1 место — Яника Мерило, 2 место — Александр Ольшанский, 3 место — Дмитрий Зарахович
Номинация «Лучшее платежное решение в e-commerce»
1 место — ESCROW-решение UAPAY для услуги OLX доставка («Безопасная сделка»), 2 место — WOGPAY, 3 место — OKKO Pay.
В номинации «Лучший маркетплейс» места распределились таким образом — 1 место — Shafa.ua, 2 место — Kabanchik.ua, 3 место — Prom.ua
Фото с официальной церемонии награждения — в альбоме PaySpace Magazine Awards 2017 — Часть 3: Награждение
Полный список победителей PaySpace Magazine Awards — смотрите в материале Лучшие в FinTech и e-commerce: победители PaySpace Magazine Awards 2017.