В Киеве состоялась четвертая ежегодная Blockсhain & Bitcoin Conference – фотоотчет

На конференции собрались blockchain-энтузиасты, которые уже сегодня знают о преимуществах новой технологии

Вчера, 12 октября, в Киеве прошла четвертая ежегодная Blockсhain & Bitcoin Conference – самая масштабная конференция в СНГ, посвященная криптовалютам и блокчейн-технологии.

В конференции приняли участие блокчейн-разработчики, предприниматели, специалисты по законодательству, инвесторы и создатели стартапов, имеющие практический опыт участия в ICO.

Редакция PaySpace Magazine подготовила для вас фотоотчет с этого мероприятия.

Конференция была разделена на три потока: «Финансы, бизнес, законодательство», «Разработки» и «ICO: практический опыт». Модератором первого потока стал крипто-трейдер Кир Келевра.

Олег Кудренко, главный технический директор и соучредитель Bachoodesign, блокчейн-евангелист в SingularityU Kiev Chapter, был одним из первых выступающих на этом потоке. По его словам, в мире примерно 3-4 млрд людей, у которых есть доступ к интернету и которые могли бы участвовать в мировой экономике, но у них нет банковских счетов, а в их странах неразвита банковская система. Эксперт убежден, что средством расчета, которое позволило бы включить всех этих людей в экономику, является биткоин. Это первая технология, которая не нуждается в посредниках для того, чтоб передать ценность, и работает только благодаря протоколу.

На третьем потоке собрались многочисленные слушатели, заинтересованные в Initial Coin Offering. Создатели стартапов, получивших финансирование через ICO, и венчурные инвесторы поделились своими историями успеха и скепсисом относительно этого набирающего популярность метода привлечения средств.

На этом потоке выступил Майк Бутчер, шеф-редактор известного интернет-издания TechCrunch. На вопрос о том, какие страны имеют наибольший потенциал для развития крипто и блокчейна, эксперт назвал Сингапур, Россию, Украину и Швейцарию.

Вадим Груша, CEO, Co-founder компании Blocksoft, порекомендовал всем желающим разобраться в том, что такое токен и токенизация, начинать с биткоина, поскольку информация о нем наиболее доступна и понятна новичку. Спикер дал широкое определение токену, назвав его цифровым объектом, при помощи которого можно осуществлять разного рода функции. Физически, токен — это запись в базе данных. Таким образом, криптотокен — это запись цифровой сущности на блокчейне. Особенностью криптотокена эксперт назвал то, что его можно передавать в собственность другим участникам сети без посредников, в надежной и простой форме.

Давид Кизириа, эксперт Фонда Инновации и Развития, рассказал об эволюции электронного управления от eGov к GovTech. По его мнению, на основе DLT-технологии могут проводиться регистрация имущества и земли, транспортных средств, организаций и компаний; идентификация лиц и гражданских отношений от рождения до смерти; госзакупки и аукционы; обращения к госогранам и лицензирование бизнеса.

Дмитриус Борисенка, CEO и со-учредитель CoinGate, отметил трудности в работе с классическими банками и финтех-компаниями, особенно если речь идет о трансграничных операциях. По его мнению, в мире, где все можно сделать в один-два клика, точно так же должны осуществляться и переводы.

Брак решений на блокчейне в областях электронной коммерции, сетевых рынков отметил и Лаша Антадзе, основатель Shelf.Network. А если такие решения и появятся, им придется конкурировать с такими гигантами, как Amazon, eBay, Alibaba и тысячами других площадок.

Марина Гурьева, CEO в Cyber Fund, рассказала о роботах-экономических субъектах. Блокчейн дал возможность роботам вступать в товарно-денежные отношения друг с другом менее затратно и проблемно, чем без использования этой технологии. Также спикер упомянула о стартапах и компаниях, которые занимаются разработкой решений для закрепления роли роботов в качестве субъектов экономики. По ее словам, нельзя допустить превращение роботов в рабов, ведь исторически известно, что рабы могут восстать.

В рамках конференции состоялась выставка, где разработчики софта и оборудования представили новые и уже зарекомендовавшие себя решения. На выставке посетители могли определиться с тем, какое оборудование или технологию лучше купить для оптимизации своего бизнеса, чтобы соответствовать современным тенденциям и увеличить прибыль.

Также криптовалютная биржа AnyBits при поддержке биржи Bitsane провела розыгрыш трех iPhone 8. Для участия в розыгрыше нужно было зарегистрироваться на одной из двух бирж и пополнить свой баланс.

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