Крестный отец хэштега: ТОП-10 интересных фактов о Twitter

С момента запуска Twitter многое изменилось: от внешнего вида до функционала соцсети
Сегодня компания Twitter празднует юбилей своего выхода в эфир. 11 лет назад, 15 июля 2006 года состоялся официальный запуск публичной версии микроблога. До этого времени сервисом могли пользоваться только сотрудники компании.
Так выглядел микроблог Twitter в день запуска, 15 июля 2006:
В честь юбилея микроблога, редакция PaySpace Magazine публикует подборку интересных фактов о Twitter
Факт №1
Изначально авторы микроблога создавали веб-ресурс для публикации аудиозаписей. Но из-за медленного роста и недовольства инвесторов, они вынуждены были сменить направление деятельности. Всего за один день мозгового штурма разработчикам удалось найти новую идею. И вот мы празднуем ее 11-летие.
Факт №2
На логотипе Twitter изображена птичка Ларри – Larry Bird. Игра слов приводит нас к знаменитому баскетболисту Лари Берду, игроку команды «Бостон Селтикс»
Факт №3
Изначально проект собирались назвать Twitch или Jitter. Но Оксфордский словарь вовремя оказался под рукой. Однако команда еще долго сомневалась в правильности выбора. Ведь Twit в переводе с английского значит «дурак».
Факт №4
Именно столько времени потребовалось, чтобы собрать в микроблоге 1 млрд твитов. Теперь столько сообщений наберется всего за два дня. Сегодня соцсеть насчитывает 328 млн. активных пользователей в месяц. Чаще всего это мужчины до 35 лет. В 80% случаев они твитят со смартфона.
Факт №5
Особенно, если покупатель – Facebook. Марк Цукерберг по крайней мере дважды предлагал поглотить микроблог. И оба раза получил отказ.
Факт №6
Соцсеть неоднократно делала попытки стать коммерческой. Помимо рекламы появился функционал для торговли, в том числе и кнопка «купить».
Однако просуществовал он не долго. О том, что Twitter «убивает» один из своих амбициозных проектов стало известно в январе 2017 года.Тем не менее, отказавшись от кнопки «купить», соцсеть продолжает поддерживать денежные переводы на благотворительность.
Факт №7
Впервые твит с хэштегом был отправлен 23 августа 2007 года. Крис Мессина предложил использовать его для группировки сообщений. Теперь его считают кресным отцом тенденции отмечать твиты, которая впоследствии перекинулась и на другие соцсети.
Факт №8
Первым пользователем соцсети, которому удалось собрать 1 млн подписчиков, стал Эштон Катчер.
Факт №9
Давайте сравним, как будет выглядеть один и тот же пост в разных соцсетях:
Twitter: Я ем пончик
Facebook: Я люблю пончики
LinkedIn: Мои навыки включают поедание пончиков
Instagram: А вот винтажная фитография моего пончика
Youtube: Посмотрите, как я ем пончик
Pinterest: Делюсь рецептом пончиков
Факт №10
Пользователи нашли универсальный способ сделать свой твит крутым. Чтобы уподобиться рок-музыканту, который покидая сцену, бросает микрофон на пол, достаточно поставить в конце сообщения пустой хэштег.
Редакция надеется, что следующие годы в эфире пройдут для компании не менее плодотворно.
ТЕСТ — Если Twitter продолжит развивать торговлю в соцсети, будете ли вы покупать в своем аккаунте?
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