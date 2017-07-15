Крестный отец хэштега: ТОП-10 интересных фактов о Twitter

С момента запуска Twitter многое изменилось: от внешнего вида до функционала соцсети

Сегодня компания Twitter празднует юбилей своего выхода в эфир. 11 лет назад, 15 июля 2006 года состоялся официальный запуск публичной версии микроблога. До этого времени сервисом могли пользоваться только сотрудники компании.

Так выглядел микроблог Twitter в день запуска, 15 июля 2006:

В честь юбилея микроблога, редакция PaySpace Magazine публикует подборку интересных фактов о Twitter

Факт №1

Изначально авторы микроблога создавали веб-ресурс для публикации аудиозаписей. Но из-за медленного роста и недовольства инвесторов, они вынуждены были сменить направление деятельности. Всего за один день мозгового штурма разработчикам удалось найти новую идею. И вот мы празднуем ее 11-летие.

Факт №2

На логотипе Twitter изображена птичка Ларри – Larry Bird. Игра слов приводит нас к знаменитому баскетболисту Лари Берду, игроку команды «Бостон Селтикс»

Факт №3

Изначально проект собирались назвать Twitch или Jitter. Но Оксфордский словарь вовремя оказался под рукой. Однако команда еще долго сомневалась в правильности выбора. Ведь Twit в переводе с английского значит «дурак».

Факт №4

Именно столько времени потребовалось, чтобы собрать в микроблоге 1 млрд твитов. Теперь столько сообщений наберется всего за два дня. Сегодня соцсеть насчитывает 328 млн. активных пользователей в месяц. Чаще всего это мужчины до 35 лет. В 80% случаев они твитят со смартфона.

Факт №5

Особенно, если покупатель – Facebook. Марк Цукерберг по крайней мере дважды предлагал поглотить микроблог. И оба раза получил отказ.

Факт №6

Соцсеть неоднократно делала попытки стать коммерческой. Помимо рекламы появился функционал для торговли, в том числе и кнопка «купить».

Однако просуществовал он не долго. О том, что Twitter «убивает» один из своих амбициозных проектов стало известно в январе 2017 года.Тем не менее, отказавшись от кнопки «купить», соцсеть продолжает поддерживать денежные переводы на благотворительность.

Факт №7

Впервые твит с хэштегом был отправлен 23 августа 2007 года. Крис Мессина предложил использовать его для группировки сообщений. Теперь его считают кресным отцом тенденции отмечать твиты, которая впоследствии перекинулась и на другие соцсети.

Факт №8

Первым пользователем соцсети, которому удалось собрать 1 млн подписчиков, стал Эштон Катчер.

Факт №9

Давайте сравним, как будет выглядеть один и тот же пост в разных соцсетях:

Twitter: Я ем пончик

Facebook: Я люблю пончики

LinkedIn: Мои навыки включают поедание пончиков

Instagram: А вот винтажная фитография моего пончика

Youtube: Посмотрите, как я ем пончик

Pinterest: Делюсь рецептом пончиков

Факт №10

Пользователи нашли универсальный способ сделать свой твит крутым. Чтобы уподобиться рок-музыканту, который покидая сцену, бросает микрофон на пол, достаточно поставить в конце сообщения пустой хэштег.

Редакция надеется, что следующие годы в эфире пройдут для компании не менее плодотворно.

ТЕСТ — Если Twitter продолжит развивать торговлю в соцсети, будете ли вы покупать в своем аккаунте?

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