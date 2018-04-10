Лайфхак для богатых: как потерять состояние за один день

Владельцы крупных компаний сильно зависят от стоимости акций на бирже

В начале апреля правительство США расширило санкционный список на 26 человек и 15 компаний из РФ. Это привело к тому, что по данным Forbes на 9 апреля российские долларовые миллиардеры потеряли за сутки более $12 млрд.

Это объясняется реакцией инвестров, которые начали распродавать российские активы, что в своюочередь спровоцировало падение рубля и индекса РТС (основной индикатор фондового рынка России).

Редакция Payspace Magazine вспомнила еще несколько случаев, когда и другие известные и богатые бизнесмены теряли крупные суммы денег из-за падения стоимости акций компаний на биржах.

3 апреля 2000 года из-за резкого падения акций Microsoft Билл Гейтс потерял 12 миллиардов долларов. Тем не менее, оставшиеся средства позволили ему сохранить за собой статус самого богатого человека мира до 2008 года. В начале 2016 глава Microsoft с состоянием в $75 млрд снова возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes. А в конце лета стоимость активов Гейтса и вовсе достигла рекордной отметки в $90 млрд, что равняется 0,5% ВВП США. Бизнесмен охотно делится своим богатством и является основателем благотворительного фонда.

Американский предприниматель, занимающий третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты, 13 сентября 2016 года потерял $1,4 млрд из-за падения стоимости акций банка Wells Fargo на 3,3%. Капитализация холдинга Berkshire Hathaway, принадлежащего Баффету и являющегося крупнейшим акционером банка, упала на 2%. Состояние предпринимателя оценивается в $65,8 млрд.

Спустя несколько месяцев после размещения акций Facebook на бирже Nasdaq, 16 августа 2012 года их стоимость упала на 7% уже в течение первого часа торгов, достигнув исторического минимума в 19,69 долларов за акцию. По этой причине состояние генерального директора социальной сети Марка Цукерберга за один день уменьшилось на $600 млн.

По состоянию на начало 2016 года богатство Цукерберга оценивалось в $44,6 млрд, что позволило ему впервые попасть в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes. Кроме того, по итогам 2015 года основатель Facebook также больше всех увеличил свое богатство — на более чем $11 млрд.

Один из богатейших людей Японии, называемый «японским Биллом Гейтсом», потерял крупнейшее личное состояние в истории. Масаеси Сан основал компанию SoftBank, которая впоследствии стала крупнейшей интернет-корпорацией в Японии. Во время бума доткомов стоимость SoftBank достигала $180 млрд, а состояние Сан, соответственно, оценивалось в $78 млрд. Однако во время интернет-краха в 2004 году стоимость акций корпорации упала на 98%. Масаеси Сан потерял рекордные $70 млрд капитала. Благодаря своему упорству, бОльшую часть состояния Сан вернул, а стоимость акций SoftBank через несколько лет существенно выросла.

Еще один японский предприниматель, который за один день потерял колоссальное состояние. Ясумицу Шигета является основателем мобильной телекоммуникационной компании «Hikari Tsushin». Владея состоянием в $42 млрд, он входил в список богатейших людей мира. Однако кризис, затронувший японскую IT-индустрию, все изменил. Всего за день стоимость активов Шигеты упала до $5 млрд.

Фонд компании «Hikari Tsushin» резко снизился, а Ясумицу в итоге потерял $40 млрд. К 2009-му его доля в компании сократилась до всего лишь $600 млн. От разорения предпринимателя и его компанию спасла диверсификация деятельности Hikari Tsushin — предприятие начало работать в новых отраслях, как то страхование и канцтовары.

Мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге богатейших людей планеты. По итогам 2015 года с состоянием в $50 млрд предприниматель расположился на четвертом месте. При этом, Карлос Слим оказался также самым большим неудачником среди миллиардеров, потеряв $20 млрд, что почти равно экономике Гондураса. Причина та же, что и в предыдущих случаях. Акции компании America Movil SAB, которой владеет сеньор Слим, с начала 2015 года упали до минимума с 2008 года.

Основатель гиганта интернет-торговли Amazon впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes в начале 2016. Однако на самом деле начало года было не слишком успешным для Джеффа Безоса и ряда других предпринимателей.

Первую неделю года можно по праву назвать худшей торговой неделей для американских рынков с 2011 года. В это время 400 богатейших людей мира стали беднее на $194 млрд. Причиной стало как обрушение бирж в Китае, так и падение цен на нефть.

Больше всех потерял за первую неделю 2016 года именно Джефф Безос. Он обеднел на $5,9 млрд. Произошло это после падения акций «детища» Безоса компании Amazon на более чем 10%.

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