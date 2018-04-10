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PaySpaceMagazine

Лайфхак для богатых: как потерять состояние за один день

10.04.2018 12:30

Владельцы крупных компаний сильно зависят от стоимости акций на бирже

Индексы Московской Биржи и РТС упали Фото: abnews.ru

В начале апреля правительство США расширило санкционный список на 26 человек и 15 компаний из РФ. Это привело к тому, что по данным Forbes на 9 апреля российские долларовые миллиардеры потеряли за сутки более $12 млрд.

Это объясняется реакцией инвестров, которые начали распродавать российские активы, что в своюочередь спровоцировало падение рубля и индекса РТС (основной индикатор фондового рынка России).

Редакция Payspace Magazine вспомнила еще несколько случаев, когда и другие известные и богатые бизнесмены теряли крупные суммы денег из-за падения стоимости акций компаний на биржах.

БИЛ ГЕЙТС

3 апреля 2000 года из-за резкого падения акций Microsoft Билл Гейтс потерял 12 миллиардов долларов. Тем не менее, оставшиеся средства позволили ему сохранить за собой статус самого богатого человека мира до 2008 года. В начале 2016 глава Microsoft с состоянием в $75 млрд снова возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes. А в конце лета стоимость активов Гейтса и вовсе достигла рекордной отметки в $90 млрд, что равняется 0,5% ВВП США. Бизнесмен охотно делится своим богатством и является основателем благотворительного фонда.

Уоррен Баффет

Американский предприниматель, занимающий третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты, 13 сентября 2016 года потерял $1,4 млрд из-за падения стоимости акций банка Wells Fargo на 3,3%. Капитализация холдинга Berkshire Hathaway, принадлежащего Баффету и являющегося крупнейшим акционером банка, упала на 2%. Состояние предпринимателя оценивается в $65,8 млрд.

Марк Цукерберг

Спустя несколько месяцев после размещения акций Facebook на бирже Nasdaq, 16 августа 2012 года их стоимость упала на 7% уже в течение первого часа торгов, достигнув исторического минимума в 19,69 долларов за акцию. По этой причине состояние генерального директора социальной сети Марка Цукерберга за один день уменьшилось на $600 млн.

По состоянию на начало 2016 года богатство Цукерберга оценивалось в $44,6 млрд, что позволило ему впервые попасть в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes. Кроме того, по итогам 2015 года основатель Facebook также больше всех увеличил свое богатство — на более чем $11 млрд.

Масаеси Сан

Один из богатейших людей Японии, называемый «японским Биллом Гейтсом», потерял крупнейшее личное состояние в истории. Масаеси Сан основал компанию SoftBank, которая впоследствии стала крупнейшей интернет-корпорацией в Японии. Во время бума доткомов стоимость SoftBank достигала $180 млрд, а состояние Сан, соответственно, оценивалось в $78 млрд. Однако во время интернет-краха в 2004 году стоимость акций корпорации упала на 98%. Масаеси Сан потерял рекордные $70 млрд капитала. Благодаря своему упорству, бОльшую часть состояния Сан вернул, а стоимость акций SoftBank через несколько лет существенно выросла.

Ясумицу Шигета

Еще один японский предприниматель, который за один день потерял колоссальное состояние. Ясумицу Шигета является основателем мобильной телекоммуникационной компании «Hikari Tsushin». Владея состоянием в $42 млрд, он входил в список богатейших людей мира. Однако кризис, затронувший японскую IT-индустрию, все изменил. Всего за день стоимость активов Шигеты упала до $5 млрд.

Фонд компании «Hikari Tsushin» резко снизился, а Ясумицу в итоге потерял $40 млрд. К 2009-му его доля в компании сократилась до всего лишь $600 млн. От разорения предпринимателя и его компанию спасла диверсификация деятельности Hikari Tsushin — предприятие начало работать в новых отраслях, как то страхование и канцтовары.

Карлос Слим

Мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге богатейших людей планеты. По итогам 2015 года с состоянием в $50 млрд предприниматель расположился на четвертом месте. При этом, Карлос Слим оказался также самым большим неудачником среди миллиардеров, потеряв $20 млрд, что почти равно экономике Гондураса. Причина та же, что и в предыдущих случаях. Акции компании America Movil SAB, которой владеет сеньор Слим, с начала 2015 года упали до минимума с 2008 года.

Джефф Безос

Основатель гиганта интернет-торговли Amazon впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes в начале 2016. Однако на самом деле начало года было не слишком успешным для Джеффа Безоса и ряда других предпринимателей.

Первую неделю года можно по праву назвать худшей торговой неделей для американских рынков с 2011 года. В это время 400 богатейших людей мира стали беднее на $194 млрд. Причиной стало как обрушение бирж в Китае, так и падение цен на нефть.

Больше всех потерял за первую неделю 2016 года именно Джефф Безос. Он обеднел на $5,9 млрд. Произошло это после падения акций «детища» Безоса компании Amazon на более чем 10%.

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Рубрики: ДеньгиМирОбзорыСтатьи
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