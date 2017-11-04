История кассовых аппаратов: от бара в Огайо до мирового признания

Оказывается, история кассовых аппаратов насчитывает уже около полутора столетий

4 ноября 1879 года Джеймс Ритти, владелец бара в штате Огайо (США) получил патент на первый в мире кассовый аппарат. Вместе с братом-механиком, Ритти создал устройство, функции которого ограничивались учетом торговых операций за день. Но этого было достаточно, чтобы контролировать работу кассиров в магазинах и кафе. Печатать чеки, сканировать штрих-коды научились позже.

Редакция PaySpace Magazine предлагает вспомнить, что вдохновило Джеймса Ритти создать это устройство. И как совершенствовались кассовые аппараты со временем.

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