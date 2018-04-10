Как купить билет на поезд онлайн: сравнение основных сервисов

Узнайте, как удобнее и выгоднее купить билет на поезд онлайн

В 2017 году через электронные сервисы пассажиры приобрели 22 млн железнодорожных билетов – 41% от общих продаж. Это свидетельствует о том, что возможность купить билет на поезд онлайн становится чрезвычайно востребованной в Украине. Уже появилось множество сервисов по покупке ж/д билетов, отличающихся друг от друга не только набором дополнительных услуг, но и ценовой политикой.

Чтобы выяснить, как выгоднее путешествовать по стране на поездах, редакция PaySpace Magazine протестировала три основных сервиса: заказ билетов онлайн от Укрзализныци booking.uz.gov.ua, сервис ПриватБанка bilet.privatbank.ua и популярную платформу tickets.ua.

Где дешевле купить билет на поезд онлайн

Чтобы сравнить сервисы корректно, выберем в каждом из них одинаковые билеты. Для теста мы выбрали одно из самых популярных в стране направлений – Киев-Харьков, поезд 724К Интерсити+, место в вагоне второго класса без дополнительных услуг. Ниже представлена итоговая таблица цен, запрашиваемых сервисами за этот билет, и скриншоты из всех трех сервисов.

booking.uz.gov.ua bilet.privatbank.ua gd.tickets.ua 313,38 грн 326,38 грн 331 грн

При этом tickets.ua «пригрозил», что у нас есть всего 30 минут, чтоб купить билет по такой цене – мол, если не уложимся в отведенное время, то цена станет 338 грн. Откуда взялась эта сумма – непонятно.

В указанное время мы не уложились, после чего сервис уведомил нас о том, что якобы билетов на этот поезд уже нет. Тем не менее, когда мы обновили страницу, выбор места в этом поезде снова стал доступен, и цена действительно изменилась – она почему-то превратилась в 329 грн. Необъяснимо, но факт.

Стоит отметить, что цена, указанная сервисами на этапе выбора места в вагоне является окончательной и уже включает все комиссии и сборы. Можно не беспокоиться, что на этапе оплаты к цене билета добавят еще какой-нибудь платеж, как это бывает при онлайн-покупке билетов в кинотеатры.

В целом, уже из этого небольшого теста можно сделать вывод о том, где выгоднее покупать билеты на поезда. Однако, чтобы убедиться в этом, проведем еще один тест и попробуем купить билет по маршруту Киев-Львов, поезд 141 К, плацкартный вагон. Ехать придется почти 13 часов, поэтому возьмем постельное белье.

В этот раз цена на билет от tickets.ua оказалась немного ниже, чем у ПриватБанка. Однако наиболее выгодным остается предложение от Укрзализныци, что не удивительно.

booking.uz.gov.ua bilet.privatbank.ua gd.tickets.ua 133,05 грн 146,05 грн 141 грн

Дополнительные услуги и возможности при покупке билетов на поезд

Где дешевле купить билет на поезд онлайн мы уже выяснили. Тем не менее, сервисы по продаже билетов предлагают и некоторые дополнительные услуги и возможности. Давайте рассмотрим, чем может похвастаться каждый из них.

Сервис Укрзализныци:

Поиск маршрутов с пересадкой — пользователь выбирает места в двух поездах и оплачивает стоимость обеих билетов;

Возможность оплаты билетов в один клик с помощью Masterpass;

Возврат билетов онлайн;

Бонусная программа для пассажиров вагонов 1-го класса поездов Интерсити+.

Сервис ПриватБанка:

Поиск маршрутов с пересадкой;

Услуга «Гарантированный возврат» — е сли клиент вернет билет не позднее 1 часа с момента отправления поезда, банк компенсирует 100% стоимости билета. Цена услуги – 11% стоимости билета;

сли клиент вернет билет не позднее 1 часа с момента отправления поезда, банк компенсирует 100% стоимости билета. Цена услуги – 11% стоимости билета; В случае отсутствия подходящего места можно оставить заявку. Банк сообщит, когда места появятся;

Клиенты ПриватБанка могут совершить оплату без ввода карточных данных — выбрав нужную карту в выпадающем меню.

Сервис tickets.ua:

При выборе маршрута в выдаче кроме поездов отображается и возможность поездки через сервис BlaBlaCar;

Возможность узнать о появлении нужных билетов в продаже или поручить системе бронирования купить билет за вас;

Услуга «Ж/Д+СТРАХОВКА» — страховка в один клик. Стоимость полиса рассчитывается автоматически на основании внесенной пользователем информации о поездке;

Услуга «SMS-уведомление» — возможность бесплатно получить в выбранную дату уведомление с основными данными вашей поездки — датой, временем отправления и номером поезда;

Возможность оплаты через WebMoney;

Бонусная программа — за покупку билетов и услуг на сайте пользователю начисляются бонусы, которые можно использовать в дальнейшем, из расчета 1 бонус = 1 гривна.

Какой сервис выбрать?

Не пренебрегайте официальным сервисом покупки билетов от Укрзализныци. Он достаточно прост и удобен в использовании, а из-за отстутсвия наценок и сборов покупать на нем билеты выгоднее всего. Не зря же он занял первое место в категории «Лучший сервис по покупке билетов в интернете» на PaySpace Magazine Awards 2017.

Если вы хотите перестраховаться и купить билет заранее, но не уверены, что поездка состоится — покупайте на bilet.privatbank.ua. Только так вы сможете получить полную компенсацию стоимости билета в случае возврата. Но, конечно, за эту услугу придется доплатить.

Больше всего дополнительных услуг предлагает tickets.ua. Однако, прежде чем покупать билет, обновите несколько раз страничку — вдруг вам тоже повезет и билет подешевеет.

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