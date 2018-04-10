Как купить билет на поезд онлайн: сравнение основных сервисов

Узнайте, как удобнее и выгоднее купить билет на поезд онлайн
В 2017 году через электронные сервисы пассажиры приобрели 22 млн железнодорожных билетов – 41% от общих продаж. Это свидетельствует о том, что возможность купить билет на поезд онлайн становится чрезвычайно востребованной в Украине. Уже появилось множество сервисов по покупке ж/д билетов, отличающихся друг от друга не только набором дополнительных услуг, но и ценовой политикой.
Чтобы выяснить, как выгоднее путешествовать по стране на поездах, редакция PaySpace Magazine протестировала три основных сервиса: заказ билетов онлайн от Укрзализныци booking.uz.gov.ua, сервис ПриватБанка bilet.privatbank.ua и популярную платформу tickets.ua.
Где дешевле купить билет на поезд онлайн
Чтобы сравнить сервисы корректно, выберем в каждом из них одинаковые билеты. Для теста мы выбрали одно из самых популярных в стране направлений – Киев-Харьков, поезд 724К Интерсити+, место в вагоне второго класса без дополнительных услуг. Ниже представлена итоговая таблица цен, запрашиваемых сервисами за этот билет, и скриншоты из всех трех сервисов.
|booking.uz.gov.ua
|bilet.privatbank.ua
|gd.tickets.ua
|313,38 грн
|326,38 грн
|331 грн
При этом tickets.ua «пригрозил», что у нас есть всего 30 минут, чтоб купить билет по такой цене – мол, если не уложимся в отведенное время, то цена станет 338 грн. Откуда взялась эта сумма – непонятно.
В указанное время мы не уложились, после чего сервис уведомил нас о том, что якобы билетов на этот поезд уже нет. Тем не менее, когда мы обновили страницу, выбор места в этом поезде снова стал доступен, и цена действительно изменилась – она почему-то превратилась в 329 грн. Необъяснимо, но факт.
Стоит отметить, что цена, указанная сервисами на этапе выбора места в вагоне является окончательной и уже включает все комиссии и сборы. Можно не беспокоиться, что на этапе оплаты к цене билета добавят еще какой-нибудь платеж, как это бывает при онлайн-покупке билетов в кинотеатры.
В целом, уже из этого небольшого теста можно сделать вывод о том, где выгоднее покупать билеты на поезда. Однако, чтобы убедиться в этом, проведем еще один тест и попробуем купить билет по маршруту Киев-Львов, поезд 141 К, плацкартный вагон. Ехать придется почти 13 часов, поэтому возьмем постельное белье.
В этот раз цена на билет от tickets.ua оказалась немного ниже, чем у ПриватБанка. Однако наиболее выгодным остается предложение от Укрзализныци, что не удивительно.
|booking.uz.gov.ua
|bilet.privatbank.ua
|gd.tickets.ua
|133,05 грн
|146,05 грн
|141 грн
Дополнительные услуги и возможности при покупке билетов на поезд
Где дешевле купить билет на поезд онлайн мы уже выяснили. Тем не менее, сервисы по продаже билетов предлагают и некоторые дополнительные услуги и возможности. Давайте рассмотрим, чем может похвастаться каждый из них.
Сервис Укрзализныци:
- Поиск маршрутов с пересадкой — пользователь выбирает места в двух поездах и оплачивает стоимость обеих билетов;
- Возможность оплаты билетов в один клик с помощью Masterpass;
- Возврат билетов онлайн;
- Бонусная программа для пассажиров вагонов 1-го класса поездов Интерсити+.
Сервис ПриватБанка:
- Поиск маршрутов с пересадкой;
- сли клиент вернет билет не позднее 1 часа с момента отправления поезда, банк компенсирует 100% стоимости билета. Цена услуги – 11% стоимости билета;
- В случае отсутствия подходящего места можно оставить заявку. Банк сообщит, когда места появятся;
- Клиенты ПриватБанка могут совершить оплату без ввода карточных данных — выбрав нужную карту в выпадающем меню.
Сервис tickets.ua:
- При выборе маршрута в выдаче кроме поездов отображается и возможность поездки через сервис BlaBlaCar;
- Возможность узнать о появлении нужных билетов в продаже или поручить системе бронирования купить билет за вас;
- Услуга «Ж/Д+СТРАХОВКА» — страховка в один клик. Стоимость полиса рассчитывается автоматически на основании внесенной пользователем информации о поездке;
- Услуга «SMS-уведомление» — возможность бесплатно получить в выбранную дату уведомление с основными данными вашей поездки — датой, временем отправления и номером поезда;
- Возможность оплаты через WebMoney;
- Бонусная программа — за покупку билетов и услуг на сайте пользователю начисляются бонусы, которые можно использовать в дальнейшем, из расчета 1 бонус = 1 гривна.
Какой сервис выбрать?
- Не пренебрегайте официальным сервисом покупки билетов от Укрзализныци. Он достаточно прост и удобен в использовании, а из-за отстутсвия наценок и сборов покупать на нем билеты выгоднее всего. Не зря же он занял первое место в категории «Лучший сервис по покупке билетов в интернете» на PaySpace Magazine Awards 2017.
- Если вы хотите перестраховаться и купить билет заранее, но не уверены, что поездка состоится — покупайте на bilet.privatbank.ua. Только так вы сможете получить полную компенсацию стоимости билета в случае возврата. Но, конечно, за эту услугу придется доплатить.
- Больше всего дополнительных услуг предлагает tickets.ua. Однако, прежде чем покупать билет, обновите несколько раз страничку — вдруг вам тоже повезет и билет подешевеет.
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