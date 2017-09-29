Кто уже не вернет деньги: самые громкие банкротства банков в мире

Почему крупнейшие бани мира стали банкротами — читайте в материале



29 сентября 1998 года лизинговая компания «Джапан лизинг корпорэйшн» объявила о банкротстве, самом крупном в Японии после Второй мировой войны. Редакция PaySpace Magazine предлагает вспомнить крупные банки, чья история оборвалась по разным причинам.

23 февраля 1995 года аудиторы британского Barings Bank обнаружили аферу одного из сотрудников банка, в результате которой потери финучреждения в два раза превысили его оборотный капитал. Спустя три дня, 26 февраля, банк с 233-летней историей был признан банкротом.

В обязанности Ника Лисона (имя виновного) входила скупка фьючерсов на одном рынке с практически одновременной продажей их на другом рынке по более высокой цене (торговля шла между Осакской биржей ценных бумаг в Японии и биржей SIMEX в Сингапуре).

Из-за небольшого промежутка времени между куплей и продажей фьючерсов, операции были надежными, но малоприбыльными. С дневного оборота в $1 млн можно было заработать только $1 тыс. Желая увеличить прибыль, Лисон решил рискнуть, не ставя в известность руководство финучреждения. Он придерживал фьючерсы после покупки в ожидании более выгодного курса. Первое время такие сделки приносили банку огромную прибыль. А подделка отчетности позволяла ТОП-менеджеру продолжать свои махинации.

Обман стало невозможно скрывать после 17 января 1995 года, когда землетрясение разрушило японский город Кобе. Это спровоцировало обвал на азиатском финансовом рынке, тогда как Лисону были необходимы противоположные результаты, чтобы оставаться на плаву. Банк не нашел поддержки государства и был признан банкротом. Самого Лисона приговорили к 6 годам тюрьмы.

Часто к неплатежеспособности банка ведет неправильно выстроенная стратегия, которой придерживаются целые отделы финучреждения. Так было в случае с Washington Mutual, самым большим банком, обанкротившимся за всю историю США.

Американский банковский холдинг, специализировавшийся на ипотечном кредитовании, в том числе и на кредитах с высоким риском, стал жертвой ипотечного кризиса 2007 — 2008 годов. Ссуды на жилье выдавались даже тем заемщикам, которым они были не по карману. У некоторых претендентов не требовали даже документы о доходах, предлагая лояльные условия выплаты займа. При этом рекомендации отдела риск-менеджмента не принимались во внимание.

За последние годы существования было выдано свыше 45 миллиардов долларов кредитов высокого риска. На момент банкротства более половины всех займов были предоставлены заемщикам без необходимых документов. 120-летняя банковская империя обанкротилась 26 сентября 2008 года.

В 2008 году игры с ипотекой погубили не одно финучреждение. Банкротство Lehman Brothers Holdings, Inc, ставшее одной из самых ярких отправных точек мирового кризиса 2008 года, не перестают обсуждать по сей день.

Брокеры банка Lehman Brothers продавали будущие проценты по ипотечным облигациям. Такие обязательства не нуждались в регистрации и покупались в больших количествах. Когда банк продал все будущие проценты по реальным ипотечным ценным бумагам, которые находились в его собственности, брокеры стали заключать контракты по ипотечным облигациям, которыми банк на самом деле не владел.

Пока на ипотечном рынке не начались проблемы, схема работала. Продавая новые контракты, банк погашал задолженность по предыдущим. Но падение рынка и необходимость выполнять требования владельцев контрактов пошатнуло позиции банка. Оказалось, что у Lehman Brothers нет ни средств, ни ценных бумаг.

В результате расследования выяснилось, что в банке знали о проблеме и успешно ее маскировали. В конце каждого квартала руководство банка переводило проблемные активы в отделение в Лондоне. Это позволяло улучшить показатели в отчетах. Потом активы выкупались по более высокой цене, что провоцировало дальнейший рост задолженности.

15 сентября 2008 года Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Это случилось на 158 году существования банка.

Как показывает история, банк также может исчезнуть вместе с целым государством. Яркое тому доказательство — банкротство Сбербанка СССР.

Банк был образован в 1987 году в результате реорганизации систем Государственных трудовых сберегательных касс СССР. К 1990 году банк стал коммерческим специализированным банком — он привлекал средства населения, а потом использовал их для кредитования. Госбанк СССР гарантировал сохранность вкладов. Но с распадом Советского союза Банк трудовых сбережений и кредитования не смог выполнять свои обязательства перед вкладчиками и самоликвидировался.

В 2007 году российские эксперты оценивали оставшийся долг Сбербанка СССР перед населением в 10—12 трлн руб. По действующему на то время курсу задолженность составляла $380—460 млрд.

Не удалось избежать банкротств в банковской сфере и в Украине. За последние три года половина банков были признаны неплатежеспособными. Среди 10 крупнейших украинских банков-банкротов Дельта Банк, Банк Финансы и Кредит и другие.

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