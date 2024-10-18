Какой криптовалютной бирже отдают предпочтение биткоин-киты

Ниже приведены данные о том, какие криптовалютные биржи в настоящее время являются лучшими платформами для биткоин-китов

В новом посте на X, менеджер сообщества CryptoQuant Маартунн (Maartunn) рассказал о том, какая биржа сейчас занимает первое место в рейтинге биткоин-китов (Bitcoin Exchange Whale Ratio).

Под «Exchange Whale Ratio» здесь подразумевается показатель, который отслеживает соотношение между суммой 10 крупнейших биржевых притоков и общим биржевым притоком на данной платформе.

Считается, что десять крупнейших поступлений на биржу поступают от китов, поэтому значение этого показателя говорит нам о том, какую часть от общего объема поступлений на платформу компенсируют эти огромные инвесторы.

Вот график, предоставленный Maartunn, который показывает, как менялся коэффициент «китов» биткоин-бирж за последнее десятилетие для различных бирж в этом секторе:

Since the ETF launch in early 2024, Coinbase has emerged as the go-to exchange for whales. ▶ Exchange Whale Ratio = Top 10 Inflows / Total Inflows pic.twitter.com/n8h5Y6ZBGN — Maartunn (@JA_Maartun) October 17, 2024

Самая популярная биржа среди китов

На графике синий оттенок соответствует значению китового коэффициента биржи, близкому к 0, красный — около 0,5, а желтый — около 1. Кажется, что в то время, как большинство бирж имеют синий оттенок, Coinbase выделяется тем, что уже некоторое время имеет постоянную желтую полосу.

Это свидетельствует о том, что киты направляют почти весь приток BTC на Coinbase. В противоположность этому, на других биржах наблюдается преимущественно приток розничных инвесторов, включая Binance, крупнейшую криптовалютную платформу по объему торгов.

На графике видно, что хотя в этом году Coinbase доминировала с учетом активности китов, так было не всегда. Рост платформы как дома для китов можно связать с одним событием — запуском спотовых биржевых фондов (ETF).

Спотовые биткоин-ETF получили одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в начале этого года. С тех пор эти новые финансовые инструменты приобрели популярность среди инвесторов.

Спотовый ETF позволяет инвесторам иметь опосредованное влияние на движение цены BTC, а это означает, что им не нужно владеть реальными токенами BTC; вместо этого спотовый ETF покупает и держит монеты от имени своих пользователей.

Теперь фонды должны как-то надежно хранить эти BTC, и для этого большинство из них выбрали Coinbase. Уникальная позиция, которую платформа заняла в секторе, может объяснить, почему притоки на нее были такими большими в этом году.

О том, кто продает биткоины для обеспечения ETF, мы писали ранее.

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По материалам bitcoinist.com