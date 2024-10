Какой криптовалютной бирже отдают предпочтение биткоин-киты

Ниже приведены данные о том, какие криптовалютные биржи в настоящее время являются лучшими платформами для биткоин-китов

В новом посте на X, менеджер сообщества CryptoQuant Маартунн (Maartunn) рассказал о том, какая биржа сейчас занимает первое место в рейтинге биткоин-китов (Bitcoin Exchange Whale Ratio).

Под «Exchange Whale Ratio» здесь подразумевается показатель, который отслеживает соотношение между суммой 10 крупнейших биржевых притоков и общим биржевым притоком на данной платформе.

Считается, что десять крупнейших поступлений на биржу поступают от китов, поэтому значение этого показателя говорит нам о том, какую часть от общего объема поступлений на платформу компенсируют эти огромные инвесторы.

Вот график, предоставленный Maartunn, который показывает, как менялся коэффициент «китов» биткоин-бирж за последнее десятилетие для различных бирж в этом секторе:

Since the ETF launch in early 2024, Coinbase has emerged as the go-to exchange for whales.

▶ Exchange Whale Ratio = Top 10 Inflows / Total Inflows pic.twitter.com/n8h5Y6ZBGN

— Maartunn (@JA_Maartun) October 17, 2024