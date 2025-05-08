Украина рассматривает переход от доллара к евро — глава НБУ

Украина начинает рассматривать возможность отказа от привязки к доллару США, потенциально более тесно связывая свою валюту с евро на фоне фрагментации (раскола) глобальной торговли и укрепления связей с Европой

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в комментарии для Reuters.

Он рассказал, что возможное вступление в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, рост волатильности на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли заставляют центральный банк пересмотреть идею — не стоит ли использовать евро в качестве валюты ориентира для гривны вместо доллара.

«Эта работа сложна и требует качественной, всесторонней подготовки», — заявил Пышный.

Сейчас доллар доминирует в международной торговле и составляет основную долю мировых валютных резервов, а валюты многих стран, в частности Саудовской Аравии и Гонконга, привязаны именно к нему. В то же время новая торговая политика президента США уже вызывает сомнения относительно стабильности доллара.

После возвращения Трампа в Белый дом индекс доллара (.DXY) упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы начали сокращать долю американских активов.

Некоторые эксперты предостерегают от отождествления силы доллара с его статусом резервной валюты. Однако исторически объемы долларовых резервов были связаны с военными альянсами и связями с Вашингтоном в сфере безопасности.

Операции с долларом все еще преобладают во всех сегментах валютного рынка, отметил Пышный, но доля транзакций в евро растет в большинстве сегментов — хотя пока умеренно.

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По словам Пышного, восстановление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесной связи с Европой и экономической нормализации будет способствовать умеренному росту экономики в ближайшие два года — до 3,7–3,9%. В то же время в значительной степени экономическая динамика будет зависеть от развития военной ситуации.

«Быстрое завершение войны, безусловно, будет позитивным сценарием с хорошими экономическими последствиями, если оно будет предусматривать предоставление Украине гарантий безопасности, — отметил Пышный. — Однако важно понимать, что в полной мере экономические преимущества от завершения войны проявятся не сразу».

Украина полагается на внешнее финансирование для обеспечения военных нужд. Пышный ожидает, что в этом году страна получит $55 млрд, что покроет дефицит бюджета и позволит сформировать резервы публичных финансов на следующие годы, когда объемы помощи, вероятно, будут снижаться.

«Мы прогнозируем, что в 2026 году Украина получит около $17 млрд, а в 2027 — $15 млрд», — сказал Пышный.

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