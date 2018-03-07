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Технологии
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Технологии
07.03.2018
История телефона: от первых звонков до мобильных платежей (инфографика)
06.03.2018
В магазинах Zara роботы будут обслуживать клиентов
06.03.2018
Пользователи не доверяют цифровым банкам без отделений — исследование
05.03.2018
Как криптовалютные мошенники зарабатывают на пользователях Android – отчет
05.03.2018
Xiaomi собирается покорить еще один крупный рынок
05.03.2018
Telegram может отказаться от публичного ICO
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
05.03.2018
Новое решение от PayPal позволит ускорить криптовалютные платежи
03.03.2018
Виртуальный помощник Amazon отказался обслуживать клиентов
02.03.2018
Вход в веб-банкинг без пароля: представлена мышка со сканером отпечатков пальцев
02.03.2018
Умные посылки на блокчейне: Walmart разрабатывает инновационное решение
02.03.2018
Facebook запустит новый рекламный инструмент для бизнеса
02.03.2018
Смартфоны на Android атакует подслушивающий вирус
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
28.02.2018
Хакерам удалось взломать все системы защиты iPhone
28.02.2018
Популярная соцсеть запустила групповые денежные переводы
28.02.2018
В Украине выявили приложение на Android для кражи банковских данных
27.02.2018
Безопасный смартфон: представлена детская версия ОС Android
27.02.2018
Автомобилями Ford можно будет управлять с помощью голоса
27.02.2018
Платежи кольцами, браслетами и часами: Visa заключила ряд сделок
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