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Тесты
09.03.2018
ТЕСТ: Тарас Шевченко на украинских гривнах
02.09.2017
ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете гривну?
01.09.2017
Срез знаний: ТОП-5 тестов PaySpace Magazine по истории финансов
06.07.2017
ТЕСТ: что вы на самом деле знаете о долларах?
18.05.2017
ТЕСТ: Что вы знаете об iForum
02.05.2017
ТЕСТ: Какой вы предприниматель?
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
04.03.2017
ТЕСТ: Что вы знаете о Bitcoin?
14.10.2016
ТЕСТ: Станете ли вы жертвой кибермошенников?
11.09.2016
ТЕСТ: Какой вы вкладчик?
24.08.2016
ТЕСТ: что вы знаете о банковских картах в Украине
21.08.2016
ТЕСТ: что вы знаете о платежных функциях браслетов и часов
31.07.2016
ТЕСТ: Что вы знаете о банковских картах
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
24.07.2016
ТЕСТ: Что вы знаете о мобильных платежах?
10.07.2016
ТЕСТ: Что вы знаете про деньги?
03.07.2016
ТЕСТ: проверь свои знания аббревиатур в FinTech
26.06.2016
ТЕСТ: проверь свои знания в e-commerce